“Kepa está al nivel de Courtois o De Gea”

En el verano de 2014 aterrizó en Ponferrada un portero joven, tímido y trabajador. No era otro que Kepa Arrizabalaga. El prometedor arquero salía por primera vez de Lezama para seguir creciendo en una Ponferradina que militaba en Segunda División. “Manolo Díaz fue su aval. Quería un portero más y fue su principal valedor ya que le conocía de todas las categorías inferiores. Vino siendo un chaval, tenía 19 años. Era un chico muy maduro para la edad que tenía. Era muy completo tanto a nivel técnico como físico”, asegura a DIARIO MADRIDISTA Alberto Casal, entrenador de porteros del club berciano.

Alberto sólo tiene palabras buenas hacia un meta que suena con fuerza para reforzar la portería del Real Madrid. El técnico gallego destaca sobre todo la madurez de un guardameta muy joven. El mismo aplomo que mostró hace unos días en la zona mixta de La Rosaleda tras su debut con la selección española, lo lucía cuando todavía no había alcanzado los 20 años. “A mí su carácter fue lo que más me llamó la atención, más que las condiciones. Venía siendo internacional, por lo que te imaginas que va a venir un buen portero seguro. Encima se ha formado en las categorías inferiores del Athletic, con la tradición que tienen en Lezama de porteros, pues sabes que técnicamente iba a ser muy bueno y físicamente tenía que ser potente, pero lo que más me llamó fue la madurez“, asegura Casal.

“El puesto de portero es un puesto muy especial donde se tiene que tener mucha personalidad, ya que siempre le miran a él. El fallo del portero es gol, pero él cometía un error, por ejemplo en una salida, cualquier portero lo que desea es que no vuelvan a colgar un balón hasta pasado un rato, pero él hacía lo mismo que había hecho anteriormente para refrendarse. Tiene mucha personalidad y eso es lo que distingue a los porteros buenos de los malos”, añade.

Capacitado para jugar en el Madrid

Con esa fuerza mental que posee, Alberto tiene muy claro que está preparado para ocupar uno de los arcos más exigentes del mundo del fútbol, el del Santiago Bernabéu. “Con esa madurez que tiene va a estar capacitado perfectamente para poder jugar en la portería del Real Madrid. Ese lugar, como el de cualquier club grande, es muy exigente, pero la del Athletic también tiene mucho prestigio y responsabilidad, por lo que él asumiría ese papel bien por su carácter y porque ha estado en un sitio en el que la exigencia es mayúscula”, asegura.

Además, Casal, una de las personas que más le conocieron cuando estaba empezando su andadura en el mundo del fútbol profesional, tiene muy claro que está llamado a ser uno de los mejores porteros del mundo. “Ahora mismo ya compite con los mejores. En la selección española pelea con De Gea y todos los nombres que suenan para ocupar la portería del Real Madrid, como Courtois, son los de los grandes guardametas a nivel mundial. De hecho, ya está al nivel de ellos“, comenta.

Un portero de élite

Alberto cuenta a este medio lo que le dijo Manolo Díaz cuando se confirmó la llegada de Kepa a la Ponferradina: “Cuando fichó, José Manuel Diaz me dijo: ‘vas a ver ahora lo que es un portero de élite. Has entrenado a grandísimos porteros, pero ahora vas a ver a uno de los buenos'”.

“La diferencia entre un portero de ese nivel con el resto es que son completos en todas las facetas: las técnicas, físicas y cognitivas. Yo destacaría su blocaje, que lo tiene muy bueno. La mayoría de los porteros ahora rechazan los balones y él tiene esa faceta muy asimilada. También va bien en el juego aéreo, que es la acción más compleja para un guardameta. Juega bien con el pie, sobre todo en corto. A lo mejor debería mejorar el juego en largo. No obstante, ojalá todos los porteros sólo tuviesen que pulir eso”, asegura.

Serio, abierto y trabajador

Alberto destaca de Kepa su carácter y sus ganas de trabajar. “Casi todos los porteros son unos currantes, pero lo de este chico superaba todo”, asegura. “Es un joven que en un principio parece muy introvertido. Luego se abre y es simpático, acepta las bromas, las hace. Eso sí, es serio. El siempre quiere estar en el sitio donde más se trabajara. Le gusta hacer las cosas bien hechas. Viene de una cantera como la del Athletic, un sitio muy serio, y eso se nota”, añade.

Además, anticipa que, gracias a su forma de ser, seguro que no tendría ningún problema para aclimatarse a la caseta del actual campeón de Europa. “Él no tendría ningún tipo de problema de encajar en el vestuario del Real Madrid por la forma de ser que tiene. Es serio, trabajador y buena persona. Además, tiene compañeros con los que ha estado en la sub-21 y en la absoluta, lo que le va a ayudar”, finaliza Alberto.