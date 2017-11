El PSG quiere a Kroos

Cualquier jugador del Real Madrid sería titular en casi todos los grandes de Europa. Es tal el nivel de la plantilla merengue que incluso teóricos suplentes tendrían cabida en algunos de los mejores equipos del continente. Y, obviamente, aunque sea casi un imposible fichar jugadores del equipo blanco, algunos despiertan interés de otros clubes. Es el caso de Toni Kroos, que tal y como ha podido saber DIARIO MADRIDISTA interesa al PSG de cara a la próxima temporada.

“Al PSG le encanta Toni Kroos. Tiene dos objetivos, uno es Jan Oblak y el otro es Kroos y están dispuestos a tirar la casa por la ventana. No parece dispuesto a irse, pero esto al final es una cuestión de dinero”, aseguró Eduardo Inda en El Chiringuito sobre el asunto.

El jeque Nasser Al-Khelaifi se ha encaprichado del centrocampista alemán. Quiere reforzar la medular del PSG con un jugador de categoría mundial y el mediocentro merengue es el favorito, por edad y por rendimiento. Pese a que no pasa por su mejor momento, nadie va a descubrir ahora a Kroos. Es quizás uno de los jugadores más regulares del mundo, un maestro del pase, organizador y llegador, además de ser una pieza clave en las jugadas a baló parado por el gran golpeo de balón que tiene.

El nuevo capricho del jeque

“Kroos sería nuestro Neymar del centro del campo”, dicen en el entorno del jeque Al-Khelaifi, que ya demostró el pasado verano que el dinero no es problema para él porque el club parisino tiene detrás todo un estado como Catar. El PSG quiere reforzar sí o sí dos puestos para la próxima campaña. Uno de ellos es la portería y Oblak es el meta que más gusta, aunque el Atlético de Madrid se remite a su cláusula. Y el otro es el de mediocentro, y ahí entra en juego Toni Kroos. Sin embargo, el Real Madrid renovó al alemán hasta 2022 hace algo más de un año y no está dispuesto a dejarle salir si no es por la cláusula, que asciende a nada más y nada menos que 500 millones de euros.

El PSG no es el único grande de Europa que tiene a Kroos en su agenda. Inter de Milán, Juventus y Manchester United también están interesados en el teutón, pero él está feliz en el Real Madrid. Ha sido clave para ganar todos los títulos que el club ha levantado desde que llegó y hace unas semanas fue incluido en el Mejor Once de 2017. Además, su familia está encantada en Madrid y él está completamente adaptado tanto al club como a la ciudad, de ahí que sea difícil pensar en una salida de Kroos el próximo verano por mucho que insista el PSG.