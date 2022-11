La infidelidad es una práctica que es entendida y vista de maneras muy diversas a lo largo de todo el mundo. Así, en Hong-Kong (China) el adulterio es uno de los delitos más graves que existen, de forma que si el infiel es pillado puede correr el trágico destino de ser condenado a muerte. En este caso la particularidad es que será su propia pareja la que decidirá si se lleva a cabo la ejecución o se le perdona.

Por increíble que parezca, en Hong Kong, si una mujer descubre que su esposo le es infiel, la ley autoriza que la mujer pueda matar a su esposo sólo usando sus manos. Algo más, la esposa legítima puede adueñarse de la mitad de las propiedades que el esposo le ha dado a su amante.

En el programa de Javier Cárdenas te contamos un dato muy curioso dey una ley que hay en ese país que, cuando menos, es surrealista. En Hong Kong quieren cortar de raíz esto de ser infiel y para ello han implantado esta ley, aunque no siempre es así ya que la pareja decide si tiene que ser ejecutado o no. Además, hay que puntualizar que hombres y mujeres no son tratados por igual: la mujer sólo puede matar al marido con sus manos, pero el marido puede dejar que otra persona mate a su mujer.

Hong Kong no es más que una simplificación fonética de la palabra cantonesa «Hakka». Significa «puerto aromático» y hay dos teorías sobre esa denominación. En primer lugar, se cree que se referían al sabor dulce del agua que provenía del Río de las Perlas. Otros dicen que ese aroma significa el fuerte olor a incienso que llegaba de las fábricas. Sea como sea, queda claro que es una ciudad muy dulce