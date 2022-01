En Levántate OK, Javier Cárdenas entrevista a Rosa Díez en una charla en la que la ex líder de UPyD recuerda cómo su espíritu de luchadora y resistente ante los abusos del poder le viene de cuna: «Mis padres se quedaron en Sodupe una vez que conmutaron la pena a muerte a mi padre, se quedaron en este pueblo. Aquí nacieron sus hijos. Hemos vivido toda la vida aquí. El callar, el renunciar a defender las cosas en las que crees nunca se nos ha pasado por la cabeza. A mí a la cara, déjame que te diga, no se me ha enfrentado nadie en Sodupe».