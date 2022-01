La electricidad ha sido una de las muchas asignaturas pendientes del Gobierno de Pedro Sánchez en 2021. El precio de la luz subió al inicio de año por la irrupción de la borrasca Filomena hasta alcanzar los 90 euros/MWh. Una anécdota si se compara con los máximos alcanzados este diciembre, cuando el precio medio en el pool ha llegado a rozar los 400 euros/MWh. ¿El resultado? Este año la luz se ha disparado un 300%, convirtiendo la promesa que hizo Sánchez a los españoles de que se pagaría lo mismo que en 2018 en una mentira más.

En Levántate OK, Javier Cárdenas ha estallado al comprobar que pasan los días del calendario sin que nada cambie. «Nos siguen tomando el pelo. Lo que no entiendo es que hay gente que se empecina en mantener su intención de voto en los mismos que les han estado robando. Me da igual el partido, lo que me afecta es que me roben. No tienen derecho a jodernos la vida con nuestro esfuerzo. ¿Qué más te tienen que hacer para que te des cuenta de que te estás robando? Los mandatos en política deberían ser de dos años, así tienen menos tiempo para robar y se lo pensarían mejor».