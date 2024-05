Hoy, en Levántate OK, Javier Cárdenas se hace eco de la noticia que publica OKDIARIO en la que dice que José Manuel Albares, se ha reunido este lunes con el embajador de Argentina en España, Roberto Bosch, y le ha exigido una «rectificación pública» por parte del presidente de la nación americana, Javier Milei, tras sus declaraciones sobre la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Mientras, el portavoz del Gobierno de Milei, Manuel Adorni, ha instado a que sean «los funcionarios del Reino de España» quienes «pidan disculpas por los agravios» contra el mandatario del país sudamericano.

El Gobierno de Sánchez ha tomado una medida más contra las palabras de Milei durante el acto organizado por Vox el domingo, Viva24. En aquel evento, el presidente de Argentina señaló que «hay quien tiene una mujer corrupta y se toma cinco días para pensarlo», en alusión a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Por su parte, el portavoz del Gobierno argentino ha expresado que se encuentra «absolutamente sorprendido» por este llamamiento a unas disculpas públicas por parte de Milei. En su lugar, ha sido el portavoz del Ejecutivo argentino quien ha instado «a los funcionarios del Reino de España» a que «pidan disculpas por los agravios». «El origen de todo esto fue una catarata de insultos del Gobierno español», ha detallado Adorni.

Ha insistido en que Milei no hizo referencia explícita a nadie en particular y ha expresado que si Sánchez quiso «hacerse cargo» de las críticas que hizo el presidente argentino sobre el socialismo «no es problema» del Gobierno de Argentina: «Al que le quepa el sayo, que se lo ponga».

Adorni ha recordado las palabras vertidas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, hace unas semanas. El ex alcalde de Valladolid atacó a Milei, acusándolo de drogarse consumiendo «no sé qué sustancias». «Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? Yo dije: Es imposible que gane las elecciones», manifestó el político socialista.

El político vallisoletano se expresó en esos términos durante una mesa redonda sobre comunicación y redes sociales de la Escuela de Gobierno del PSOE de Castilla y León en Salamanca. A pesar de que no hubo ninguna disculpa, el portavoz argentino dio por «terminada» la polémica. Lo hizo, aun así, manifestando que las palabras de Puente eran «una barbaridad» y que era un ataque «bastante agresivo». La máxima muestra de arrepentimiento del ministro español fue una manifestación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: «Si hubiera sabido la repercusión, no hubiera dicho lo que dije».