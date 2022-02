El Partido Popular se desangra. La batalla abierta entre Génova y Sol podría ser el último clavo en el ataúd político de Pablo Casado. En Levántate OK, Javier Cárdenas analiza la debacle del PP descargando toda la responsabilidad en la inmadurez de Casado y elogiando la estrategia de Isabel Díaz Ayuso: «Es como un perro que muerde un hueso y no lo suelta», dice Cárdenas.

«Mañueco ahora ya negocia sin lineas rojas con Vox. ¡Cómo puede cambiar todo en una semana! Lo de Casado se va a estudiar en las universidades porque lo tuvo todo de cara y lo ha dilapidado por no querer llevarse bien con Vox. Pero decide ponerse, no a malas con Vox sino lo siguiente, porque quería que le aplaudan los diarios de izquierda. De pipiolo y principiante. Es lo peor que puede pasarle. Cuesta trabajo asimilar que este pipiolo pueda ser el jefe de Feijóo. No se recuerda un ridículo como el de Casado, y por eso le van a echar de una patada en el culo», sentencia Cárdenas.