Javier Cárdenas empieza el programa de hoy encendiéndose diciendo: «Si esto no es de guantazo en toda la cara y saltarle varias muelas no se que narices es».

Se refiere a un profesor de Baleares que se jacta en su perfil de Twitter, «encima en su perfil de twitter» en lugar de pensar , «oye que con esto igual me echan», no, sabe que está protegido o que igual le ascienden. Pues dice este profesor: «Ayer , en el pasillo, un alumno me dijo una cosa en castellano y yo le ignoré». El de al lado enseguida le dijo: «No ves que no te entiende, que sólo habla catalán», a lo que continúa diciendo: «Hacer teatro se me da muy bien, pero no sirve de nada si sólo actúo yo».

Está pidiendo que más gente ignore a los alumnos que hablan en castellano, dice Cárdenas. Esto es tan asquerosamente nazi , que sólo falta que se le ocurra ir a pintar la casa del niño. Esto lo dice un profesor que se dedica a la enseñanza, que debería entender que la cultura ante todo y cualquier idioma es cultura. Pero el fanatismo es sinónimo de falta de inteligencia y este tío es evidente que de inteligente tiene poco y de fanático mucho.

En concreto, M. V. S., que imparte clases de catalán en un instituto y en cuya cuenta de Twitter figura que es de Ripoll, Països Catalans. Un mensaje al que respondió un portavoz de este colectivo de profesores defensores del bilingüismo, quien de forma inmediata fue bloqueado por el docente.

El colectivo ha lamentado este miércoles en un comunicado «la falta de educación de un profesor que presume de menospreciar, de la peor de las maneras posibles, a alumnos que se dirigen a él en castellano, ignorándolos y negándose a interactuar con ellos».

Es triste que tengamos que decir esto y que además no lo digan en diferentes medios.