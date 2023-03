Hoy en el programa de Javier Cárdenas te contamos cómo Pedro Sánchez no se mira al espejo al criticar cualquier cosa que no sea de su cuerda política. Sánchez reprocha a Tamames aceptar ser candidato de los «herederos de Blas Piñar»

Pedro Sánchez le dijoque esta «no ha sido la mejor idea que ha tenido en su vida». Así lo ha expresado en el inicio de su respuesta al discurso pronunciado por Tamames. El jefe del Ejecutivo ha advertido de que Vox «no es un partido más» sino que «es otra cosa». Considera además que las medidas que ha propuesto están más cerca del expresidente Rajoy que de Vox. Y lo dice el que se arrodilla frente a los herederos de ETA, por no hablar de los independentistas radicales. Durante su discurso, Tamames ha hecho un llamamiento a la memoria democrática, la cual cree que se está faltando. «La memoria histórica nos ha creado muchos problemas, está faltando a la veracidad», dice y recuerda que «en la Guerra Civil se cometieron atrocidades en los dos bandos», sin embargo, ahora parece que ganó la república. Por ello, aboga por «dejar a los historiadores la Historia». Por otro lado, aprovecha para atacar a Sánchez por pactar con los independentistas y aquellos que quieren romper España. Destaca que «la autodeterminación no existe porque la discutimos a lo largo del debate parlamentario» y apunta que el presidente Sánchez «se ha arrogado usted desde el Gobierno una potestad que no le corresponde: La gracia del rey, que podía perdonar sin límite y pudiera hacer lo que quisiera». Además, Tamames censura que el Gobierno esté «permanentemente» criticando a los grandes empresarios como Amancio Ortega, Juan Roig, o las compañías pertenecientes al Ibex 35. Por su parte, también destaca el estado de «suicidio demográfico» en el que se encuentra España, donde cada vez se va reduciendo más el número de hijos por mujer.