Este jueves 4 de agosto llega una nueva edición del morning show del momento, Levántate OK. Hoy, Levántate OK con Javier Cárdenas analiza la «locura» de la política catalana Laura Borrás, a la que acaban de suspender como diputada, por lo que ya no pudo seguir como presidenta del Parlament, y que ahora culpa a la Justicia porque no quiere afrontar un proceso que la emparenta con un amigo condenado por narcotraficante al que presuntamente benefició otorgándole contratos a dedo.

Además, y como cada día, Javier Cárdenas y todo su equipo te traen las noticias más insólitas y sorprendentes aquí, en Levántate OK.