Este miércoles Javier Cárdenas te explica en su programa que Negreira no sólo cobró 7,3 millones de euros -¿os acordáis de que eran por supuestos servicios al club azulgrana desde 2001, año en el que Joan Gaspart era el presidente del club catalán?-, sino encima Hacienda le devuelve dinero. Para no creer. El ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, su principal fuente de renta declarada son los rendimientos del capital mobiliario procedentes de la empresa Dasnil por importes de 200.000, 250.000 y 50.000 respectivamente. Sin embargo, para Hacienda, Negreira debía haber declarado esos ingresos como «ganancia patrimonial por no disponer de prueba que acredite fehacientemente el origen de los cobros».

En la propuesta de regularización para 2018, Hacienda calculó que Negreira había ganado 318.200 euros y, por tanto, debía haber tributado 122.066,81 euros, según datos confirmados por OKDIARIO. La Agencia Tributaria devolvió a Negreira 3.300 euros, tras ganar 318.200 con facturas falsas al Barça, por el ejercicio fiscal del año 2018. La devolución se realizó el 6 de mayo de 2020, un gran error fiscal que fue detectado. Parece raro que alguien que gana 318.200 euros en un año reciba de Hacienda una devolución de 3.308,84 euros. A la Agencia Tributaria también le llamó la atención y, esto es, exactamente, lo que le ocurrió al ex árbitro y ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, en su declaración de la renta de 2018. Un año más tarde, en 2019, Negreira ya no realizó declaración al haberse cortado el grifo de los pagos del FC Barcelona.