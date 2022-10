En el programa de Javier Cárdenas escuchamos que los inspectores de Hacienda acuden al defensor del pueblo para frenar su politización. Advierten de que la reforma de la promoción interna que impulsa el Gobierno, amenaza con convertir la agencia en un órgano ideologizado como el poder judicial. Exigen que se blinde su independencia y que se restrinjan al máximo los nombramientos a dedo en el seno del organismo.

Javier Cárdenas subraya sobre esta noticia que lo que pide la élite de los inspectores de hacienda y lo que dicen es «oigan, también aquí». Qué interés tiene el gobierno en politizar hacienda, se pregunta Cárdenas. Pues muy sencillo, porque si consiguen eso no se investigarían algunos chanchullos de los muchos que hemos ido descubriendo durante estos años. Porque poniendo inspectores progresistas es más posible que no se investiguen a los empresarios que están dando dinero cada año para su beneficio. Es que al final el país es de ellos, se lo reparten, no hay una separación de poderes en España, lo que es muy vergonzoso. En España siempre se había alardeado de que había separación de poderes y se ha visto que era mentira, nos vendían una moto, es mentira. «Hay jueces que son elegidos por los partidos y esos jueces nunca van a ir en contra de un político de su partido, aunque este le haya metido dos tiros en la nuca a otro, así de claro, por eso los cogen. Es fuerte decir esto, pero es así de claro y qué quieren hacer con los inspectores de Hacienda, pues lo mismo, metemos a estos y así tú no me investigas. Tremendo».