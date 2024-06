En el programa de Levántate OK, Javier Cárdenas te explica que «el hermano de Pedro Sánchez ha conseguido todo su patrimonio durante la pandemia. Es muy curioso porque es justo cuando el resto de españoles teníamos menos posibilidad de acumular dinero, de conseguir negocios, cuando las pasaban canutas o cerraban sus negocios».

En este sentido, en el espacio se destaca que «bueno, pues los datos son del IRPF, del impuesto de Hacienda, en 2019 declaró patrimonio de 216.000 euros, eso incluye todo. Bien, en 2020 no presenta declaración y en 2021, de pronto, 1.700.000 euros de patrimonio. Es decir, en el año de pandemia, mientras estábamos confinados, por ejemplo, compró 134.000 euros en criptomonedas, compró 1.400.000 euros en acciones del BBVA y justo cuando pasó esto en 2021, es cuando abandona España, se va a Portugal para ocultar su patrimonio y pagar menos Hacienda».

En el espacio de Javier Cárdenas, se plantea que «la pregunta es: ¿qué ocurrió en 2020? ¿Qué ocurrió en el año de pandemia para que aumentara su patrimonio en más de millón y medio en un año? Y no responde. Y hay una denuncia que ha puesto Manos Limpias y ahí estamos esperando que un juez determine citarle y abrir investigación, porque estamos la prensa sacando detalles tras detalles. No, no, pues fango, fango, que diría el presidente, es el fango, es el fango. Con esa voz que pone de, vamos, del mejor tío del mundo, o como llamaba a Ferreras por su nombre, Antonio, no, Antonio no, eso es fango, es fango. Lo de su mujer es fango».

«No hay que contestar por qué es fango, bueno, pues si es fango, contesta», añade Javier Cárdenas: «Deja con el culo al aire a la gente que ha dado la información, Pedro Sánchez. Aquí lo que es una vergüenza es que Antonio no tenga los huevos. Me parece increíble que no diga, oiga, si es fango, contesta las preguntas, que es bien sencillo. Oiga, es así de fácil, ¿no?».

«Ni él ni su esposa han dado explicación de nada de todo lo publicado. La primera vez que lo harán será ante un juez. A partir de ahí entendemos que la información es veraz. Hay documentos que además certifican todo lo que estábamos contando. Aquí no hay errores», se explica.