Javier Cárdenas nos presenta en su programa al prestigioso abogado y ex diputado Sergio Santamaría, un hombre que cuando Carles Puigdemont dijo que daba comienzo la república catalana, en el siguiente pleno le dijo «eres un cobarde». Cárdenas hace hincapié en que «nosotros damos mucha importancia a la gente valiente y es un honor que esté con nosotros». «Hay que tener un par» para que en un momento de tanta tensión y estando en minoría, jugando en desventaja, acercarse y decirle «president, eres un cobarde».

Sergio Santamaría dice que realmente fueron momentos muy complicados hace cinco años, cuando había que dar la cara e intentar detener todo ese proceso rupturista.

Después de haber sido el que más coraje demostró, lo dejaron de lado los suyos propios. Sergio Santamaría recuerda que esperó en el Parlament catalán y le apoyó la mano en su hombro y le dijo textualmente «eres un perfecto cobarde». En ese momento Puigdemont no dijo «ni mú», no se lo esperaba, y Junqueras que estaba a su lado puso cara de no enterarse de nada. Un portavoz parlamentario que estaba detrás le dijo que estaba «loco por decirle eso al presidente».

Fue una denuncia clara, y lo que es realmente lamentable es que después Puigdemont en su libro pusiese el nombre de Sergio Santamaría tachado y diciendo que le había agredido. Un libro con nombres tachados para evitar querellas por injurias y calumnias. La prueba de que Puigdemont es un «perfecto cobarde» es que en ese libro no tuvo la valentía de decir que le había agredido.