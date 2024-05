En el espacio de Levántate OK, se explica que «atentos a lo que ha sucedido en León» y que Javier Cárdenas lo expone en su programa: «Han pedido como atenuante en un juicio y que ha recibido la pena un violador de menores de 37 años a sólo ocho por ser de etnia gitana. Es muy fuerte. Audiencia Provincial de León, el chico 19 años, mayor de edad. La víctima, 12».

«Desde los 12 a los 15 la violó repetidas veces y tuvo tres hijos. Dio a luz en tres ocasiones entre 12 y 15 años. Le condenan por violación, agresión sexual, además violencia de género con maltrato físico y le caen 37 años. Bien, pues los abogados se ponen en marcha y dicen que la cultura gitana tiene esa tradición de tener relaciones de pareja muy prematuras,

cuando son muy jóvenes», se indica.

«Fue la familia de ella la que denunció. Bien, al final se considera el atenuante de cultura gitana y pasa de 37 de cárcel a ocho. Ninguna parte ha presentado alegaciones, o sea, todos parece que están de acuerdo. ¿Qué pasa en este país que en el siglo XXI se juzga a alguien como si estuviéramos en el siglo XIX o XVIII?», se destaca.

«A mí, si yo fuera gitano, me sentiría terriblemente indignado y ofendido. Por decir que como es de etnia gitana, bueno, pues es una práctica habitual. Yo si fuera gitano o gitana, alzaría la voz y diría, esto es una vergüenza, oiga, en nuestra cultura eso no se hace. Y no nos representa, ¿no? Lo hacen, igual que los payos lo hacen también, pero no representa a los payos, ¿no? Pues tampoco representa a los gitanos», se resalta.