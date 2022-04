Este martes 12 de abril, Javier Cárdenas nos cuenta en Levántate OK, su morning show diario, cómo han pillado al nieto de Jordi Pujol conduciendo de manera temeraria y le han detenido por desobediencia. “Me dais tanto asco”, dice Cárdenas dejando clara su postura sobre estas conductas delictivas. Cambia de tercio con un dato tremendo: “Quinientos mil euros al día nos cuesta este gobierno”, cuenta Cárdenas indignado. “Es asquerosamente indecente”, remarca. No escatima tampoco palabras para la Valencia de Ximo Puig, ni para el personaje y sus corruptelas familiares que no cesan. “No tiene principios ni decencia”, opina del socialista. “El poder les importa más que los principios”, concluye escandalizado con el comportamiento del político refiriéndose también a lío con Mónica Oltra y su ex marido y su pasar por alto el tema.

