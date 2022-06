Javier Cárdenas comienza su ‘Levántate OK’ del miércoles 8 de junio comentando que pronto habrá un programa en directo en Barcelona y entra en harina con el repaso a la actualidad. «Zapatero es un tío ultrapoderoso de países latinos que optan por el comunismo», comenta Cárdenas. «Pablo Casado asistió, cuando era presidente aún, a una cita del Club Bilderberg, formado por los miembros más poderosos supranacionales que manejan los hilos del mundo, y le pidieron que no pactara con Vox», comenta Jesús Rojo de Distrito TV, que añade que no sentó bien que acudiera recientemente a esta cita de poderosos. «Soros es un personaje siniestro a nivel mundial, uno de los 3 más siniestro», apostilla Cárdenas hablando de los poderes fácticos que no son votados pero mandan mucho.

«El país en quiebra y se pegan comilonas de 70 mil euros con espectáculo flamenco», dice con asombro Cárdenas. «Una cena de casi 70 mil, de 88 euros persona. En un palacio. En plena recesión», comenta Castillón alucinado. Música y chistes de los oyentes también tienen cabida en este repaso diario a las noticias en formato podcast.