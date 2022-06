Levántate OK con Javier Cárdenas comienza el jueves 2 de junio contando que Cataluña gasta en embajadas 5 veces más que el presupuesto de la Casa Real. «Tremendo», dice el presentador. «Europa mira para otro lado. Aquí le hemos dado millones a una aerolínea chavista y no ha pasado nada. Es una tras otra. ¿Para qué sirve Bruselas? ¿Cómo es posible que no se proteja al ciudadano?», se pregunta Cárdenas sobre la sentencia del Tribunal de la UE que da la razón al cierre del Banco Popular y no da opción a los accionistas. «Para poco sirve», dice Cárdenas sobre Europa.

Comenta Cárdenas con Carmen Lomana la muerte de la ex princesa de Qatar, Kasia Gallanio. «Ella no bebía alcohol nunca», dice Lomana.