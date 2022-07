Este jueves 21 de julio llega una nueva edición del morning show del momento, Levántate OK. Hoy, Javier Cárdenas ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez al asegurar que el Ejecutivo pretende un nuevo saqueo fiscal a los españoles, ya que, a partir de ahora, «los autónomos vamos a ¡hasta 600 euros de cuota!». Así, ha puesto varios ejemplos de países de Europa donde las cuotas de autónomos son mucho menores o nulas para poner en evidencia a Sánchez. «En Reino Unido, la cuota es de 14 euros al mes; en Irlanda el 5% de lo que ganas; en Alemania, si no ingresas más de 1.700 euros al mes, no pagas nada y en Portugal, que también es un Gobierno de izquierdas, cero euros», aseguró.

Además, y como cada día, Javier Cárdenas y todo su equipo te traen las noticias más insólitas y sorprendentes aquí, en Levántate OK.