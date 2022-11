Este martes 8 de noviembre llega una nueva edición del morning show del momento, Levántate OK. Javier Cárdenas se fija en el caso de la escandalosa impunidad del patriarca de los Pujol. Dos años después de su procesamiento, la causa aún no ha llegado a la Sala de lo Penal y en la Audiencia Nacional dudan que el ex president, de 92 años, termine sentándose en el banquillo. Cárdenas lo tiene claro: «Están esperando a que Pujol la palme para que no haya juicio».

El 16 de noviembre de 2012, el diario El Mundo abría su edición a cinco columnas con una revelación que no hoy se tiene mucho más sentido que hace cuatro años y medio: «La Policía vincula cuentas en Suiza de Pujol y Mas con la corrupción de CiU», firmado por Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta. Los sucesivos casos que se han empezado ya a juzgar, como el ‘caso Palau’, u otros que continúan en investigación han demostrado que la afirmación de Pasqual Maragall en sede parlamentaria en el año 2005 —»ustedes tienen un problema que se llama 3%»— se ha quedado incluso corta. La trama de financiación ilegal de la antigua Convergència y de su hermana Unió Democrática de Catalunya han acabado con este último partido desaparecido y con el primero refundado bajo el nombre de PDeCAT -luego Junts- y renegando de sus orígenes.