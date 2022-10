El invitado de Javier Cárdenas, Sergio Santamaría, ex diputado del PP en Cataluña, dice que cinco años después siguen instalados en la misma decadencia, no se ha avanzado nada. Al revés. Cárdenas añade que Cataluña se ha empobrecido, se han ido las empresas, Cataluña no tiene rumbo. Para ellos es una forma de vida porque manejan un presupuesto de 40.000 millones de euros y tienen a todos los amiguetes colocados.

Sergio Santamaría le llama el nacionalismo de amiguetes porque lo único que no quieren es dejar el poder. La clase dirigente en Cataluña, el separatismo, va a seguir jugando a lo mismo, pase lo que pase y con gobiernos de España débiles. «Ojo el del PP y lo digo con pena», dice Sergio Santamaría, por no aplicar el PP el artículo 155 cuando tocaba que era precisamente durante el 6 y el 7 de septiembre y, además, aplicar un 155 duro y largo en el tiempo.

Pedro Sánchez aprobó y estuvo de acuerdo con el 155, después del discurso del Rey. Sergio Santamaría está convencido de que el discurso del Rey fue el catalizador, es decir sin el discurso del Rey, Rajoy probablemente no hubiera aplicado el artículo 155. Es muy fuerte pero Sergio Santamaría dice que desde el Parlament de Cataluña los que estábamos allí en primera línea, sabíamos y avisábamos de lo que venía, lo que pasó el 20 de septiembre en la Consejería de Economía y el 1 de octubre. Una cosa es los que están en primera línea y otra los que toman las decisiones que, evidentemente, tienen que hacerlo desde la responsabilidad.