Javier Cárdenas habla en Levántate OK sobre un hombre que ha sido condenado por tener relaciones sexuales con una menor que ofrecía su virginidad en Internet. El hombre, de 50 años, ha sido condenado por tener relaciones con una menor de 14 años que le había dicho que tenía 16.

Esto ocurrió tan sólo hace tres años, en el 2019, cuando ella publicó un anuncio en el portal Mil Anuncios ofreciendo su virginidad por 1.ooo euros. Nada más publicar el anuncio, el hombre su puso en contacto con ella, quedando con la menor en las estación de tren de Sants de Barcelona.

Según la sentencia, ella le dijo que tenía 16 años y él le propuso ir a un hotel en el que mantuvieron relaciones sexuales consentidas y él le pagó 200 euros que no era lo pactado. Otro día le hizo una entrega de 200 euros también. El tribunal ha dictado sentencia de conformidad tras un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa del acusado, con el beneplácito de la acusación particular, condenando al hombre a dos años de prisión, con suspensión de la pena, condicionada a no delinquir en tres años.

La sentencia recoge, además, que la víctima sufre una alteración emocional, síntomas postraumáticos, malestar, alteraciones negativas y sentimiento de culpa.

Tras analizar el caso, Javier Cárdenas se pregunta cómo es posible que a la menor no le diera miedo «quedar con un posible psicópata que te dé o una paliza o te mate porque es un pirado».