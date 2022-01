Comienza la semana, la que cierra enero y regresa Levántate OK, el morning show del momento, fiel a su cita. Hoy, Javier Cárdenas muestra su repulsa ante las escandalosas excarcelaciones de etarras y ante el hecho, más sangrante aún de que ningún socialista, partido que ha tenido a integrantes asesinados por ETA, haya protestado públicamente. «Que ningún socialista alce la voz y le diga a Sánchez que no piensa defender a asesinos si tú les excarcelas, me parece, realmente que es para que se lo hagan ver, para que vayan a un psiquiatra. Sois muy cobardes», asegura.

