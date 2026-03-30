El sorprendente giro del restaurante Antón que revoluciona Bilbao: yoga y cervezas en el mismo sitio

El Ayuntamiento de Bilbao, dentro del marco del Plan de Activación de Artxanda, busca poner en valor el antiguo restaurante Antón. El último paso ha sido la adjudicación de la concesión administrativa para la rehabilitación y explotación del local hostelero a la UTE Fangaloka. El proyecto permitirá la reapertura del restaurante como un espacio renovado que combina gastronomía, naturaleza y ocio.El establecimiento contará con amplios espacios exteriores y una terraza-mirador donde se podrán realizar actividades deportivas y de ocio.

Además, tendrá una programación de actividades pensadas para fomentar el uso constante del espacio. Entre ellas destacan jornadas deportivas familiares, actividades infantiles, rutas guiadas por el entorno natural, encuentros de ciclismo y sesiones de yoga o pilates al aire libre. También se desarrollarán talleres educativos, propuestas culturales de pequeño formato y música en vivo. La programación se completará con eventos gastronómicos temáticos, actividades vinculadas al deporte y la naturaleza, y colaboraciones con agentes del entorno

Plan de Activación de Artxanda

Los alcaldes de Bilbao, Juan Mari Aburto, y Sondika, Xabier Zubiaur, han presentado esta semana el Plan de Activación de Artxanda y han anunciado que ambos municipios firmarán un convenio para la cesión a Bilbao de las parcelas de Artxanda ubicadas en Sondika.

Tal y como ha explicado Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, «el de Artxanda es un proyecto estratégico, un proyecto de ciudad. Con este plan vamos a poner en valor Artxanda, explorando sus capacidades e impulsando su potencial como un espacio de encuentro. Queremos que recupere su brillo, el protagonismo que un día tuvo y que se erija, con fuerza, como alternativa deportiva y de ocio al aire libre, pero también como un espacio que ofrezca posibilidades gastronómicas y culturales. Un lugar que nos recuerde que fue escenario de guerras y recupere la memoria de aquel Cinturón de Hierro que el Eusko Gudarostea levantó para defender a centenares de personas».

Por su parte, Xabier Zubiaur, alcalde de Sondika, ha destacado el monte Artxanda como un espacio natural de encuentro. En este contexto de buena colaboración entre instituciones vecinas, ha subrayado la relevancia de un proyecto estratégico para el siglo XXI, que a la vez mantiene una estrecha conexión con su entorno y con sus características tanto actuales como históricas.

El objetivo del Plan de Activación de Artxanda es impulsar el potencial de este entorno, preservando en todo momento su carácter natural y sostenible. En este sentido, el Ayuntamiento de Bilbao centrará sus esfuerzos en dinamizar la actividad económica y atraer a públicos de todas las edades, mediante una oferta de ocio amplia y repartida a lo largo de todo el espacio, pensada especialmente para familias.

Parque del Encuentro

El antiguo restaurante Antón de Artxanda, en Bilbao, se transformará en un nuevo espacio gastronómico y de ocio. El emblemático restaurante Antón de Artxanda, en Bilbao, será rehabilitado para dar lugar a un renovado espacio que combinará oferta hostelera, una terraza-mirador y una programación estable de actividades deportivas, culturales y familiares.

«El proyecto hostelero se inspira en una reinterpretación contemporánea del concepto tradicional de cervecera, con una oferta gastronómica accesible y basada en producto de calidad, complementada con propuestas más informales como pintxos, picoteo o brunch. El establecimiento contará además con espacios exteriores y terraza mirador, concebidos como punto de encuentro para visitantes, familias y personas que realizan actividades deportivas o de ocio en el entorno», ha explicado el Consistorio en una nota de prensa.

El proyecto prevé la rehabilitación integral del inmueble, garantizando su integración en el entorno paisajístico y su adecuación a los estándares actuales de accesibilidad, sostenibilidad y eficiencia energética. Una intervención en la que la empresa adjudicataria invertirá más de 1,7 millones de euros. «El edificio se distrubuirá en una planta baja amplia y flexible destinada principalmente a restauración, con comedor, barra y cocina abierta en relación directa con los espacios exteriores; y una planta primera multifuncional vinculada a una terraza-mirador que permite desarrollar actividades sociales, culturales y gastronómicas».

Más allá de la propuesta gastronómica, el proyecto incluirá actividades infantiles y jornadas deportivas familiares, rutas guiadas por el entorno natural, encuentros de ciclismo, sesiones de yoga o pilates al aire libre, así como talleres educativos, propuestas culturales de pequeño formato y música en vivo.

Integración con el entorno

El modelo que la empresa adjudicataria aplicará para éste nuevo proyecto se inspira en el espacio que ya gestiona en Getxo, adaptándolo a las particularidades de Artxanda. «Todo el proyecto estará orientado a promover un estilo de vida saludable», ha destacado.

Al concluir las obras, el espacio tendrá capacidad para recibir a un mínimo de 350 comensales y/o usuarios, dentro de un edificio de arquitectura abierta y permeable, diseñado «para potenciar la experiencia». La intervención pretende fortalecer la relación entre interior y exterior mediante amplios ventanales, terrazas y una cubierta concebida como plaza elevada, favoreciendo así la conexión visual y funcional con el entorno natural.