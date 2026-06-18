Sólo este fin de semana, del 19 al 21 de junio, un pueblo del País Vasco se convierte en una villa medieval con dragones, rituales de fuego y pasacalles
Vuelve a Baracaldo el XV Mercado Medieval, que se celebra de forma totalmente gratuita durante el fin de semana de los días 19 y 21 de junio. El festival se desarrollará en el bulevar Resurrección María de Azkue, enmarcado dentro de las fiestas del barrio de Zuazo-Arteagabeita.
Este evento transforma las calles con cerca de un centenar de puestos artesanales y gastronómicos, acompañados de una programación ininterrumpida de espectáculos de fuego, desfiles de dragones gigantes, títeres y pasacalles musicales.
Programación del mercado
Viernes 19 de junio:
- 19:00: gran desfile inaugural con todas las compañías de teatro y música.
- 21:00: pasacalles de La ruta de los dragones y el primer Ritual del Fuego.
- 22:00: espectáculo nocturno con el ritual vikingo de la compañía Netfis Paloma.
Sábado 20 de junio:
- 11:45: pase matinal del desfile de los dragones.
- 18:30: teatro de títeres infantil con la obra La princesa que quería ser caballero.
- 21:00: pasacalles de fuego por bulevar
- 22:00: gran espectáculo nocturno de formato mayor con pirotecnia, teatro y fuego.
Domingo 21 de junio:
- 11:45: nueva oportunidad para ver salir a las criaturas mitológicas.
- Durante el día: actividades continuas de cuentacuentos, música medieval en vivo, malabares y danza.
- 21.30: último desfile conjunto de los dragones.
- 22:00: espectáculo final de clausura con todos los artistas reuniendo fuego, danza y malabarismo.
Zonas del mercado y puestos
El espacio del bulevar Resurrección María de Azkue se divide en tres zonas.
- Artesanía: venta de artículos hechos a mano como cuero, joyería en plata, jabones naturales, juguetes de madera y ropa medieval.
- Alimentación: puestos de embutidos ibéricos, quesos artesanales con denominación de origen, panadería gallega en horno de leña, repostería tradicional.
- Hostelería (tabernas): grandes carpas que funcionan como pulperías. Tabernas de asado medieval, teterías con árabes con dulces tradicionales y puestos de hidromiel.
- Existen otras formas de ocio dirigido a los más pequeños: atracciones ecológicas, como tiovivos o norias de madera. Demostración de oficios relacionados con la artesanía y muestra en directo de cómo se trabajaba en la Edad Media. También hay mesas con juegos de mesa gigantes e ingenios medievales de acceso libre.
Temas:
- País Vasco
- Turismo
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