Sólo este fin de semana, del 19 al 21 de junio, un pueblo del País Vasco se convierte en una villa medieval con dragones, rituales de fuego y pasacalles

Vuelve a Baracaldo el XV Mercado Medieval, que se celebra de forma totalmente gratuita durante el fin de semana de los días 19 y 21 de junio. El festival se desarrollará en el bulevar Resurrección María de Azkue, enmarcado dentro de las fiestas del barrio de Zuazo-Arteagabeita.

Este evento transforma las calles con cerca de un centenar de puestos artesanales y gastronómicos, acompañados de una programación ininterrumpida de espectáculos de fuego, desfiles de dragones gigantes, títeres y pasacalles musicales.

Programación del mercado

Viernes 19 de junio:

19:00: gran desfile inaugural con todas las compañías de teatro y música.

gran desfile inaugural con todas las compañías de teatro y música. 21:00: pasacalles de La ruta de los dragones y el primer Ritual del Fuego.

pasacalles de La ruta de los dragones y el primer Ritual del Fuego. 22:00: espectáculo nocturno con el ritual vikingo de la compañía Netfis Paloma.

Sábado 20 de junio:

11:45: pase matinal del desfile de los dragones.

pase matinal del desfile de los dragones. 18:30: teatro de títeres infantil con la obra La princesa que quería ser caballero.

teatro de títeres infantil con la obra La princesa que quería ser caballero. 21:00: pasacalles de fuego por bulevar

pasacalles de fuego por bulevar 22:00: gran espectáculo nocturno de formato mayor con pirotecnia, teatro y fuego.

Domingo 21 de junio:

11:45: nueva oportunidad para ver salir a las criaturas mitológicas.

nueva oportunidad para ver salir a las criaturas mitológicas. Durante el día : actividades continuas de cuentacuentos, música medieval en vivo, malabares y danza.

: actividades continuas de cuentacuentos, música medieval en vivo, malabares y danza. 21.30: último desfile conjunto de los dragones.

último desfile conjunto de los dragones. 22:00: espectáculo final de clausura con todos los artistas reuniendo fuego, danza y malabarismo.

Zonas del mercado y puestos

El espacio del bulevar Resurrección María de Azkue se divide en tres zonas.