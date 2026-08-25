Hoy se presenta un panorama mayormente nuboso en toda la provincia, con lluvias débiles que podrían hacer acto de presencia en el oeste de Bizkaia y en el resto del litoral. Las temperaturas mínimas descenderán al final del día, mientras que en el norte, se prevé un notable descenso de las temperaturas máximas. El viento soplará de manera floja a moderada. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y lluvias intermitentes durante el día

El cielo de Bilbao, aunque algo perezoso, se despertará con nubes que oscurecen la atmósfera, llevando consigo la promesa de lluvias que podrían ser bastante generosas en las primeras horas del día. A medida que avanzamos hacia la mañana, la temperatura rondará los 19 grados, pero la sensación térmica se sentirá más fresca, especialmente debido a la humedad elevada, que dejará el ambiente un tanto cargado. Con una brisa suave que soplará del norte a unos 10 km/h, no será suficiente para despejar el panorama nublado.

Ya por la tarde, la situación no mejorará mucho, ya que las probabilidades de chubascos continúan, aunque dará un respiro breve a la lluvia. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 28 grados, creando un contraste llamativo donde la sensación térmica podría hacer que el calor se sienta un poco más fuerte. Mientras el sol se retirará lentamente en el horizonte hacia las 20:58, se prevé que la jornada acabe con un ambiente húmedo, a la espera de las siguientes precipitaciones.

Nubes y lluvia a lo largo del día en Baracaldo

Una mañana de Baracaldo despierta con un aire fresco y una atmósfera cargada de incertidumbre, donde las nubes avanzan rápidamente por el cielo, presagiando la llegada de un tiempo muy cambiante. A medida que avanza la jornada, la lluvia se hará protagonista con una probabilidad del 100% por la mañana y del 80% en la tarde-noche, dejando atrás la calidez de los 27°C alcanzados en las horas previas.

El contraste es notable, ya que la mañana se presenta más templada con temperaturas de 20°C y una sensación térmica que puede llegar a los 27°C. Sin embargo, por la tarde, el viento soplará a una velocidad notable de 10 km/h, con rachas que alcanzarán los 6 km/h y la humedad puede llegar a incomodar con un máximo del 90%. Para quienes salgan, es mejor llevar paraguas y estar preparados para un día de sorprendentes giros.

Guecho: cielo nublado y lluvias intermitentes

El día amanece en Guecho con un panorama cargado de nubes, ya que la probabilidad de lluvia es del 100% hasta el mediodía. Las temperaturas se mantienen frescas, rondando los 21°C por la mañana, con una sensación térmica similar. La humedad, que alcanzará niveles cercanos al 85%, hará que el ambiente se sienta pesado. A medida que avance la jornada, la lluvia persistirá, aunque con una ligera disminución en la probabilidad a 80% durante la tarde-noche. Con viento del noreste a 10 km/h y ráfagas que podrían llegar a 7 km/h, la sensación de frescor se mantendrá.

La tarde traerá cielos cubiertos, con temperaturas alrededor de los 25°C y una ligera disminución en la humedad a un 60%. Sin embargo, se recomienda precaución ante posibles lluvias intermitentes. Hoy tendremos aproximadamente 13 horas y 31 minutos de luz, desde la salida del sol a las 07:28 hasta su puesta a las 20:59. En resumen, será una jornada bastante húmeda y variable, donde la lluvia marcará el compás del día.

Santurce: cielos nublados con posibilidad de lluvia

El tiempo en Santurce se presentará mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 26 grados. Se espera la posibilidad de algunas lluvias en la mañana y la tarde, pero sin que esto afecte demasiado la jornada. El viento soplará suavemente, creando un ambiente fresquito y agradable.

Un día así es perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre, explorar la zona o simplemente relajarse en un café. La sensación es de tranquilidad, ideal para realizar actividades cotidianas sin prisa.

Cielos grises con chubascos persistentes en Basauri

Las nubes cubrirán Basauri desde la madrugada, aportando un ambiente fresco y húmedo, con temperaturas mínimas alrededor de 18 grados. Por la mañana, la probabilidad de lluvia será muy alta, lo que puede llevar a chubascos intermitentes que continuarán a lo largo del día. A medida que avance la tarde, el tiempo empeorará, manteniendo cielos grises y temperaturas que alcanzarán hasta los 28 grados en su punto más cálido. Se recomienda vestir ropa ligera pero sin olvidar un paraguas, ya que las lluvias podrían sorprender en cualquier momento.