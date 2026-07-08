Fiestas de San Lorenzo en Ermua: cuándo son, programa completo, conciertos, horarios y actividades

San Lorenzo vuelve a ponerse en modo fiesta este mes de julio. Como cada verano, este barrio va a ser uno de los primeros en arrancar el calendario festivo de Ermua, con varios días en los que el ambiente cambia por completo con más gente en la calle, música, puestos, actividades y como no, su feria medieval.

No es un evento grande en formato, pero sí en ambiente. De hecho, una de las cosas que mejor definen estas fiestas es precisamente eso: que siguen teniendo un carácter muy cercano. Detrás está la comisión de fiestas del barrio, formada por vecinos, con el apoyo del Ayuntamiento, que son quienes se encargan de que todo salga adelante año tras año. Toma nota si no te quieres perder nada de estas Fiestas de San Lorenzo de Ermua 2026 ya que te ofrecemos los horarios, y también, todo el programa completo.

Cuándo son las Fiestas de San Lorenzo de Ermua 2026

Las fechas ya están confirmadas: las fiestas se celebran desde hoy miércoles 8 al domingo 12 de julio de 2026. El esquema no cambia demasiado respecto a otros años. Los primeros días suelen ser más tranquilos y es a partir del viernes cuando el barrio empieza a llenarse de verdad. El fin de semana concentra casi todo: más gente, más actividad y los actos principales.

Programa completo de las Fiestas de San Lorenzo en Ermua

El programa de las Fiestas del barrio de San Lorenzo en Ermua mantiene la estructura habitual, con actividades repartidas a lo largo de varios días y propuestas pensadas para todos los públicos. Uno de los clásicos es el concurso de pintxos, en el que participan varios bares del barrio durante los primeros días. Es una forma distinta de recorrer la zona y, de paso, disfrutar del ambiente sin alejarse demasiado.

También tienen un peso importante las actividades infantiles. Castillos hinchables, juegos, talleres o merendolas suelen ocupar buena parte de las tardes, especialmente antes del fin de semana, cuando el ritmo de la fiesta aumenta. A esto se suman los campeonatos populares, donde el de rana sigue siendo uno de los más reconocibles.

Y en el apartado gastronómico, las comidas populares siguen siendo uno de los puntos de encuentro del barrio. La sardinada, la costillada o la comida popular reúnen a vecinos y visitantes en torno a mesas largas y ambiente distendido, algo muy característico de estas fiestas.

Actos destacados de las Fiestas de San Lorenzo de Ermua

Los días centrales de las fiestas arrancan con el ambiente en la calle y la apertura de los espacios infantiles, acompañados de propuestas como el gaita-poteo por el barrio y el inicio oficial de las celebraciones a última hora de la tarde. La música toma el relevo desde ese momento, con sesiones de DJs que se alargan hasta la madrugada y marcan el inicio del ambiente festivo del fin de semana.

El sábado concentra buena parte de la actividad, con la apertura del mercado medieval durante la mañana y propuestas como el vermú musical, la animación de calle con batucadas y una de las citas más populares: la sardinada y costillada. Ya por la noche, la verbena con orquesta y actividades como el bingo mantienen el ambiente hasta bien entrada la madrugada.

El domingo mantiene el ritmo desde primera hora con el mercado medieval abierto, campeonatos populares como el de rana y una nueva comida popular. Durante la tarde, las exhibiciones de baile, la música en directo y los actos dirigidos a distintos públicos dan paso al cierre de las fiestas, que culmina con el fin de la actividad del mercado medieval.

El mercado medieval, el gran reclamo

Si hay un elemento que marca claramente el fin de semana, ese es el mercado medieval que este año se celebra entre el viernes 10 y el domingo 12 de julio en la Plaza Cardenal Orbe y sus alrededores. Durante esos días, la zona cambia por completo con la instalación de puestos de artesanía, alimentación y productos temáticos. Pero más allá de esos puestos, lo que realmente llama la atención es el ambiente ya que habrá animación de calle, espectáculos itinerantes, música y personajes caracterizados que recorrerán el recinto durante todo el día.

También suele haber propuestas que van dirigidas al público infantil, lo que hace que sea uno de los espacios más concurridos de toda la fiesta. En definitiva, la Avenida Gipuzkoa y las calles cercanas se convierten en uno de los principales puntos de encuentro durante esas jornadas, con un flujo constante de gente desde la mañana hasta la noche.

Más allá de cada actividad concreta, una de las claves de las fiestas de San Lorenzo es que funcionan incluso sin un plan cerrado porque sí, no dejan de ser unas fiestas de barrio pero unas destacadas en Ermua que además ya se está preparando para sus fiestas patronales de Los Santiagos, que comenzarán una vez acaben estas. En concreto comienzan el 14 de julio y acabarán el 27 de julio.