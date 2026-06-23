Alerta urgente en el País Vasco por temperaturas nunca vistas: piden no salir a la calle en estas horas por el pico de la ola de calor

El País Vasco está en alerta roja ante temperaturas nunca vistas, los expertos piden no salir a la calle a las horas centrales del día ante temperaturas nunca vistas en plena ola de calor. Una de las zonas más afectadas por este cambio de tendencia que estamos viviendo a las puertas del fin de semana es un tiempo que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. En unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta.

Estaremos muy pendientes de ciertos elementos que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar, en unos días en los que cada pequeño gesto cuenta y puede acabar siendo la antesala de algo más. La situación puede complicarse por momentos y acabará marcando unas jornadas en las que tendremos que estar muy pendientes de una previsión del tiempo que llega con importantes novedades. Lo que nos estará esperando lo cambiará todo por momentos y puede llegar a ser especialmente complicado de tener en consideración en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado ver llegar.

Piden no salir a la calle en estas horas en pleno pico de calor

Estamos viviendo una situación inesperada a las puertas del verano, con unas cifras que pueden cambiarlo todo por completo y que nos situarán en un tiempo que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días. Es momento de poner en práctica algunos detalles que podrían alejarnos de lo habitual en unos días en los que todo puede ser posible.

Con temperaturas que superan en más de 10ºC lo que sería habitual en esta época del año, nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden convertirse en una auténtica pesadilla en todos los sentidos. Un destacado giro de guion puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días de transformación en los que cada gesto cuenta.

Por lo que tendremos que empezar a tener en consideración algunos cambios de tendencia que hasta el momento no sabíamos que podríamos ver llegar. El tiempo se convierte en un protagonista en estas jornadas en las que veremos llegar un destacado cambio de ciclo de tal forma que tendremos que visualizar un giro radical que acabará traduciéndose en unas horas en las que el pico de calor puede causar estragos.

El País Vasco en alerta ante temperaturas nunca vistas

La AEMET activa la alerta roja en el norte del país, ante unas cifras y unas temperaturas que costará de creer, en especial, si tenemos en consideración lo que puede pasar en breve. Estas cifras pueden poner directamente los pelos de punta y sumergirnos en lo peor de un tiempo que puede causar estragos.

Tal y como nos explican desde la AEMET: La previsión del tiempo de la AEMET causa estragos: «Cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución. Probable calima. No se descartan tormentas aisladas por la tarde en el interior, en general secas. Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo algún ascenso local; máximas en descenso en el litoral oriental y sin cambios o en ligero aumento en el resto. Viento flojo del sur rolando a mediodía a este y nordeste con algún intervalo moderado en la costa». Las alertas estarán activadas: «Temperaturas máximas que superarán los 40 grados en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, los 39-40 en la provincia alavesa y los 36-37 en el litoral».

Lo que nos espera es un importante cambio de tendencia que afectará a toda España: «Este día se espera un cambio con la entrada de una masa de aire atlántica más fría por el oeste que inicie el fin de la ola de calor. Aun así, se espera que predominen los cielos despejados y nubes altas y la presencia de nubes bajas matinales en los litorales del noroeste y de Tarragona. Se espera el desarrollo de nubes de evolución en la Península, especialmente en las montañas de la mitad norte, con la formación de tormentas y chubascos; sin descartarlas en zonas del centro y que en el noroeste la entrada de un frente deje precipitaciones localmente fuertes y con algún acumulado significativo. En Canarias se esperan nubes en el norte de las islas con precipitaciones débiles, sobre todo a primeras horas. Son probables las brumas con bancos de niebla matinales en los litorales de Galicia. Calima débil que afectará al sur y al oeste peninsular. Se espera que continúen las temperaturas muy altas, con ligeros descensos de las máximas en el tercio oriental y la mitad occidental, que en Galicia pueden ser notables. Mínimas en descenso en el extremo occidental y sur peninsular, y algunos ascensos ligeros en la meseta y extremo norte. Es probable que se superen los 34-36 grados en la meseta norte y Baleares; los 38-40 en amplias zonas del interior peninsular, y los 39-41 en interiores del País Vasco, zonas bajas del nordeste y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Se prevén noches tropicales (mínimas por encima de los 20), o incluso tórridas (por encima de los 25), en amplias zonas del centro-sur, el Ebro y los litorales mediterráneos. Sin cambios en Canarias».