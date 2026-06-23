Cielos poco nubosos y polvo en suspensión en Andalucía, según AEMET

Los cielos poco nubosos dominarán el día en buena parte de Andalucía, aunque se prevén intervalos de nubes altas y la presencia de polvo en suspensión en la mitad occidental de la comunidad. Las temperaturas se mantendrán en general estables, con máximas que podrían ascender en el valle del Guadalquivir. Los vientos serán flojos y variables, aunque podrían intensificarse de manera moderada del este o sur en algunos momentos.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 23 de junio

Brisa suave y calor abrazador en Sevilla

El sol se asoma tímidamente por el horizonte sevillano a las 07:04, mientras el cielo se despereza en un suave tono azul. A lo largo de la jornada, se espera una temperatura máxima de 36°C, lo que permite disfrutar de un calor abrazador, aunque sin riesgos de lluvia, ya que no se prevén precipitaciones ni por la mañana ni por la tarde-noche. Sin embargo, el ambiente será algo pesado debido a la alta humedad que se sentirá durante el día.

A primera hora, la brisa suave, con vientos provenientes del suroeste a unos 15 km/h, dará paso a ráfagas que pueden alcanzar los 9 km/h. Ya por la tarde, a medida que el sol avanza por su trayectoria hacia la puesta a las 21:48, las temperaturas comenzarán a bajar, pero la sensación térmica rondará los 37°C, intensificando esa calidez veraniega. Con un cielo adornado con algunas nubes, es un día perfecto para disfrutar de las terrazas y el encanto de Sevilla.

Córdoba: cielo gris con posible tormenta

Las primeras luces del día en Córdoba traen una atmósfera agridulce, donde el suave murmullo de la brisa se entremezcla con un aire de inquietud. Las nubes, densas y amenazantes, vislumbran un panorama de inestabilidad que se hará presente en las horas venideras. A medida que avanza la mañana, los termómetros rondarán los 23°C, mientras que el cielo se mantendrá cubierto, marcando un inicio gris y portentoso.

La tarde contrastará nítidamente, con temperaturas que alcanzarán los 44°C, haciendo que la sensación térmica se dispare hasta los 43°C. Se prevén ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h, lo que sumado a la alta humedad, creará un ambiente bastante agobiante. Así que, para quienes salgan a la calle, será mejor no olvidar el paraguas, por si las nubes deciden liberar su contenido.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

La jornada se presenta con un tiempo estable y agradable, con el cielo poco nuboso durante la mañana y algunas nubes dispersas en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 31 grados, con un leve viento del sureste que hará la sensación térmica más placentera, sin riesgo de lluvia.

Es un día ideal para disfrutar al aire libre, así que aprovecha la atmósfera tranquila para dar un paseo o realizar tus actividades diarias. No hay nada como un rato de esparcimiento bajo el sol moderado de esta temporada.

Cielo parcialmente nublado y cálido en Cádiz

Este martes, Cádiz despierta con un cielo parcialmente nublado que dará paso a una tarde con algunas nubes, aunque sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas fluctuarán entre los 23 grados por la mañana y alcanzarán hasta los 28 grados en su punto más cálido, lo que hará que la jornada se sienta cálida, a pesar de que la sensación térmica podría llegar a los 32 grados. Los vientos soplan del sur a una velocidad media de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 45 km/h, lo que añadirá un toque de frescura al ambiente.

A medida que el día avanza, la humedad se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las horas de la mañana, creando una atmósfera algo pesada. Desde las 07:07 hasta las 21:46, disfrutaremos de más de 14 horas de luz, ideal para pasear por nuestras hermosas playas o explorar la ciudad. Así que, si planeas salir, no olvides llevar algo de agua y disfrutar de esta jornada acogedora y placentera en la costa gaditana.

Jaén: cielo variable y calor intenso

La mañana en Jaén se presenta con un cielo variado, donde las nubes jugarán un leve papel mientras la temperatura mínima ronda los 24 grados. A medida que avance el día, se espera que el ambiente se caldee, alcanzando máximas de hasta 43 grados en las horas más críticas de la tarde, aunque la probabilidad de lluvia es baja.

Con un viento del sureste soplando a 20 km/h, la tarde será agradable, pero se recomienda llevar ropa ligera y mantenerse hidratado. Al caer la noche, la temperatura descenderá a los 29 grados, propiciando un final de jornada cómodo.

Cielo despejado y ambiente caluroso en Málaga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que promete un inicio de día agradable en Málaga. La temperatura mínima rondará los 23°C, pero conforme avance la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 33°C por la tarde, creando un notable contraste térmico. La brisa, proveniente del sur, soplará a una media de 15 km/h, haciéndonos sentir un poco más frescos.

A medida que nos adentremos en la tarde-noche, la calma del cielo se mantendrá y las posibilidades de lluvia se perciben nulas. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado debido a la humedad relativa, que puede alcanzar hasta el 70%. Así que, para disfrutar de este espléndido día soleado, no olvides tu sombrero y protector solar.

Granada: cielo despejado y ambiente agradable

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable de 23 grados. La brisa suave del viento, que sopla del norte a unos 10 km/h, hará que el ambiente resulte muy cómodo durante las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá claro y la temperatura alcanzará un máximo de 23 grados en la tarde. Es un día ideal para salir a pasear, así que no olvides la gorra y la camiseta fresca; el sol brillará con fuerza, así que aprovecha para disfrutar del buen tiempo.

Almería: cielo despejado y calor intenso

El cielo de esta mañana se presenta despejado, ofreciendo un inicio fresco con temperaturas alrededor de 29 grados. A medida que avanza el día, el termómetro ascenderá rápidamente, alcanzando un máximo de 39 grados por la tarde, mientras que ráfagas de viento de hasta 55 km/h aportan un toque dinámico a la jornada.

A medida que el sol se despide hacia las 21:32, las temperaturas bajarán a 29 grados, por lo que se recomienda que los almerienses planeen actividades al aire libre durante el día y se vistan de manera ligera, evitando la exposición directa al sol en las horas más cálidas.