Vicente Gil: «Pumpido borra los ERE, Sánchez amordaza a la prensa y Feijóo yerra con Trump»

Volvemos a la realidad de la España de Sánchez tras el subidón de orgullo -del de verdad- que nos ha proporcionado la Selección española de fútbol. Empezando por su dignísima actitud de distancia y hasta desprecio de los jugadores, pero en el límite de la corrección institucional, hacia un tipo como Pedro Sánchez en la recepción de La Moncloa. Nada que ver con la recepción en La Zarzuela con el Rey.

Sánchez nos ha devuelto hoy a la realidad. El inquiokupa de La Moncloa ha perpetrado otro grave atentado, otro golpe más, a nuestra democracia. Su correveidile en el Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha anulado las condenas a Chaves y Griñán por los ERE.

Son unos sinvergüenzas. No tienen otro calificativo. Quieren borrar el mayor caso de corrupción de la historia.

Lo siguiente será escuchar en el NO-DO de Silvia Intxaurrondo que el PSOE no es un partido corrupto y que está limpio de polvo y paja. Cuando lo escuchen no les crean. Recuerden que se gastaron 670 millones de los parados andaluces en putas y droga para comprar votos y asegurarse el poder por 40 años, como hicieron.

Primero, como buenos socialistas, generan los parados y la miseria. Luego, crean una ayudita y una paga para que dependan de ti. La reparten entre amigos y se garantizan el voto. El propio ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, estaba metido en uno de los ERE fraudulentos. Ahora nos dicen que no se enriquecieron y que aquello no existió. Como el golpe de Estado en Cataluña y la amnistía. Sánchez piensa que los españoles somos imbéciles. Carvajal, Lamine Yamal y los jugadores de España demostraron que no todos somos imbéciles y que nos queda dignidad.

Quedan aún 134 piezas abiertas de los ERE, pero Pumpido lo va a dejar a huevo para que los ERE queden en nada.

Sánchez y Conde-Pumpido han prostituido el Tribunal Constitucional. Como la Fiscalía General. Álvaro García-Ortiz está ya de facto imputado por filtrar datos personales del novio de Ayuso. Pero aquí no pasa nada.

La democracia española está absolutamente corrompida por Sánchez y el PSOE, como hicieron con la República, no me cansaré de repetirlo, hasta llevarnos -ellos- a una guerra civil.

La cobra de Carvajal, Lamine Yamal y el resto de jugadores a Sánchez representa a millones de españoles.

Sánchez está hasta arriba de basura y corrupción. Su mujer está imputada, pero es tan amoral que ni se inmuta.

El socio de Begoña Gómez, Carlos Barrabés, ha confesado ante el juez que Sánchez participó en, al menos, dos de las ocho reuniones de negocios que tuvo con ella en La Moncloa. Begoña Gómez declara este viernes ante el juez. Ya no tendrá más excusas para evitarlo. Y veremos su imagen de imputada por corrupción.

Pedro Chávez y Begoñita Perón convirtieron La Moncloa en el centro de sus negocios particulares y, ahora, como solución anuncian una Ley Mordaza a la prensa libre consistente en que el Gobierno decidirá, desde Moncloa, lo que es un bulo y lo que no, siendo el propio Gobierno de Sánchez la principal fábrica de bulos y mentiras de España. Nos tendrán enfrente.

¿No les parece esto una dictadura por más que votemos cada cierto tiempo? ¿Conformar un gobierno amnistiando a golpistas y aliándote con herederos de asesinos te da legitimidad para convertir -de facto- una democracia en una dictadura?

El presidente del Gobierno tiene imputado, también, a su hermano David, pero como si la cosa no fuera con él. El PSOE y el Gobierno de Sánchez apestan a corrupción.

La jueza que investiga al hermano de Sánchez ha dejado bien claro en un auto, posterior a los registros de la UCO, que «los datos reafirman los indicios de delito». El líder del PSOE extremeño está también imputado. Pero aquí no pasa nada.

Sánchez quiere callar a la prensa libre mientras su madame en el Constitucional, de nombre Cándido, borra los ERE y marca el camino para borrar, si llegara el caso, la corrupción del sanchismo, Begoña Gómez, Koldo y Ábalos. Pumpido está, simplemente, adelantándose y dejando el camino libre para que se vayan de rositas.

Sánchez quiere perpetuarse en el poder y, en mi opinión, no tiene ninguna intención de arriesgarse a convocar elecciones. Ha tardado un año en encarrilar la legislatura con su banda de delincuentes.

La amnistía ya está en marcha. Puigdemont está a punto de volver a España. ¿Para qué va a arriesgarse a unas elecciones y tener que empezar a negociar de nuevo su investidura con toda esa banda? Si no consigue aprobar los presupuestos, tirará hasta donde pueda en Moncloa y, si Europa le aprieta, su amiga Von der Leyen, que es del PP, le echará una mano para que siga en Moncloa.

Que Sánchez se ve tres años más en Moncloa lo demuestra el tuit condenado rotunda y enérgicamente, sin paliativos, el atentado contra Donald Trump. Sánchez ya calcula que se las tendrá que ver con Trump a partir de enero de 2025. O sea, Sánchez da por hecho que va a seguir en Moncloa. Por eso ha sido tan rotundo esta vez.

Exactamente lo contrario de Alberto Núñez Feijóo, que, parece resignado a seguir en la oposición.