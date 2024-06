Vicente Gil: «Lo de la Fiscalía Europea es una trampa de Sánchez para librar a Begoña Gómez y Koldo»

La amnistía ha entrado en vigor. La amnistía que Sánchez dejó que redactaran a su propia medida los abogados de los delincuentes del procés y que fueron modificando día a día conforme la Justicia actuaba. No se conoce mayor traición que la cometida por Sánchez y el pantuflo navarro de Sánchez, el tal Santos Cerdán, amigo de Koldo, reuniéndose con los golpistas a escondidas por Suiza. Hoy recuerdo, de nuevo, que los cinco millones de borregos, incultos y ciudadanos moralmente corruptos que han votado al PSOE este domingo son tan traidores como los capos de la banda de Sánchez.

El juez Llarena, que lleva el procés, ha comunicado a la Policía, a la Guardia Civil y a los Mossos d’Esquadra que la orden de detención contra Puigdemont y el resto de fugados (Toni Comin, Lluis Puig y Marta Rovira) sigue vigente. Tanto él, como el juez García-Castellón, que instruye el caso por terrorismo de Tsumami Democratic, han dado a las partes los días pertinentes para escucharles y que se pronuncien sobre si es posible aplicar o no la amnistía. Los fiscales del procés se han rebelado contra Álvaro García Torres y llevan el tema a la Junta de Fiscales. El Tribunal de Cuentas también se ha puesto en marcha para recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la amnistía en la parte de la malversación.

El Tribunal de Cuentas reclama 3,1 millones de euros a los golpistas. Algunas acusaciones como Sociedad Civil Catalana reclaman hasta cinco millones de euros.

Los militantes del PSOE que bailaban el viernes El rock de la cárcel en Fuenlabrada deben de estar encantados perdonando a semejantes chorizos todo ese dinero que salió de nuestro trabajo, de todos los españoles, y de nuestros impuestos. El Ayuntamiento socialista de Fuenlabrada lleva 40 años enchufando funcionarios del PSOE, de la UGT y de la izquierda sindical y política. Varias generaciones de zurdos en Fuenlabrada llevan mamando del ayuntamiento desde hace cuatro décadas. Es lógico que Sánchez fuera allí a refugiarse.

También estuvo, por cierto, Juan Lobato, pero no bailó. Estaba incómodo. Señor Lobato, dese por muerto. Se lo digo así de claro y hasta con afecto y no porque sí. Sánchez va a por usted. Ayer atribuyó la derrota del PSOE del domingo a los malos resultados «en Madrid y Andalucía». El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, que bailaba con Sánchez en el mítin, y alguna que estaba cerca de usted hace poco y ahora está cerca de Sánchez en Moncloa, le van a cortar la cabeza en cuanto puedan como líder de los socialistas madrileños.

Es lógico, pues, que, a la borregada socialista que vive de sueldos públicos, ayudas y subvenciones, como en Fuenlabrada, los tres millones de euros robados por los golpistas catalanes les den igual. Al resto de españoles que curramos todos los días, desde luego no. Estamos en el mes del IRPF para que luego se lo lleve crudo Puigdemont. Estamos hartos de que el PSOE nos robe y de que los nacionalistas catalanes y vascos nos saqueen al resto de españoles.

Y esto va a ir a más. Porque, entre las exigencias inmediatas de Puigdemont a Sánchez, está ser presidente de la Generalitat, el referéndum y el Concierto catalán a la vasca. Traducido: que todos los españoles trabajemos a destajo para que ellos gestionen sus propios ingresos e impuestos de manera desigual respecto a los demás, se queden con el dinero y sigan financiando la TV3, las embajadas, la persecución del español en Cataluña, etc.

De manera que dense ustedes por j…. queridos amigos de OKDIARIO. Trabajen como bestias cada día para que los enchufados del PSOE en la administración, como los de Fuenlabrada puedan seguir bailando con Sánchez y para que los independentistas catalanes amnistiados nos sigan chuleando a todos.

Ahora, además, sin posibilidad legal de ir contra ellos gracias a Sánchez. Con la amnistía, sin sedición y con la rebaja de la malversación, ancha es Castilla e impunidad total para esta gentuza que nos roba a manos llenas y, encima, nos insulta cada día al resto de españoles.

Ya vimos ayer en el Parlament que se pasaron por el forro al Constitucional a las primeras de cambio y que van camino de investir presidente a Puigdemont, que va directo al choque de nuevo, sin dudarlo. Su sueño húmedo ahora que sabe que pisaría poco la cárcel es ser detenido siendo president para salir luego triunfante con la amnistía.

¿Ven ustedes el brutal conflicto institucional al que nos están conduciendo la parejita Sánchez-Begoña Gómez, la verdadera presidenta del Gobierno de España?

El Tribunal de Justicia Europeo puede tardar hasta año y medio en decidir sobre la amnistía. Aquí está la clave para Sánchez y Begoña. Ganar, de nuevo, tiempo. Tiempo de seguir en Moncloa, que es lo que ha hecho siempre desde 2018, de sobrevivir cada día, para controlar ahora desde dentro la investigación sobre Begoña, Ábalos y Koldo.

Sánchez no está quieto. Más bien no para. Sánchez está maniobrando en la oscuridad con sus peones y pelotillas en la Fiscalía y la judicatura para arrebatarle el caso de su mujer al juez Peinado y el caso Koldo al juez Moreno de la Audiencia Nacional.

No es casualidad que la Fiscalía Europea haya pedido asumir la investigación de ambos. ¿Saben quién dió la primicia de la noticia a bombo y platillo hace 12 días? El diario El País, con lo que ya pueden ir imaginando por dónde van los tiros.

Lo de la Fiscalía Europea para investigar sobre fraude o malversación de los fondos reservados suena muy bien. Pero no se equivoquen. La cosa va de intento de mejunje para arrebatarle los casos a jueces dignos como Peinado o Moreno.

Porque les explico qué es en España la Fiscalía Europea con nombres y apellidos para que lo entiendan. Bajando al terreno de lo concreto.

El representante máximo de España en la Fiscalía Europea es el fiscal Ignacio de Lucas, hermano de un ex senador del PSOE valenciano, el PSOE de Ábalos. El gobierno español le propuso para la Fiscalía Europea por su amistad y cercanía ¿a quién?: a Dolores Delgado, que lo ascendió a número dos de la Fiscalía Antidroga hace dos años sin estar entre los favoritos por méritos profesionales.

Ignacio de Lucas se puso rápido a trabajar en la Fiscalía Europea en favor del Gobierno y tiene secuestrada en un cajón la investigación del mayor pelotazo por la compra de mascarillas en la pandemia. 263 millones de euros de mascarillas fake compradas por Salvador Illa como ministro a una empresa de bebidas alcohólicas. Muy por encima del caso Koldo. Ignacio de Lucas mantiene este caso bloqueado en la Fiscalía Europea sin dejar actuar a la justicia española.

Ahora nos dicen, con estos antecedentes, que la Fiscalía Europea quiere asumir también el caso Koldo y el caso Begoña Gómez. Bajemos de nuevo a los nombres concretos. Aparte de Ignacio de Lucas, y bajo sus órdenes, la Fiscalía Europea tiene en España un grupo de fiscales delegados, que actúan como jueces instructores, no como los fiscales al uso en España. Los fiscales europeos son los jueces instructores de España.

Bien. Pues la fiscal delegada de la Fiscalía Europea que quiere asumir el caso Begoña Gómez se llama Laura Pellón.

¿Quién es la fiscal Laura Pellón? Pues otra pata negra socialista en la Fiscalía, según sus compañeros, como la hermana de Óscar Puente. Pellón es bien conocida en Baleares por ser la sustituta, en la Fiscalía Anticorrupción del fiscal Horrach. ¿Lo recuerdan? La parejita del juez Castro en el caso Urdangarin. El juez Castro, por cierto, que se presentó a las elecciones generales por Sumar el año pasado.

La fiscal Laura Pellón se dedicó en Baleares a fustigar al PP, que apestaba a corrupción. Pero, ¿saben cuándo el gobierno decidió ascenderla a la Fiscalía Europea y sacarla de allí? Justo cuando Laura Pellón investigaba (con lentitud) el escándalo del caso Puertos de Baleares que afectaba de lleno al gobierno socialista de Francina Armengol.

De manera que para que Laura Pellón dejara el caso Puertos de Baleares que afectaba a socialistas, empezando por Armengol, implicada en unos audios y whatsapps, la ascendieron con sueldazo a la Fiscalía Europea y la mandaron a Luxemburgo. Esta fiscal es ahora la que pide quitarle al juez Peinado el caso de Begoña Gómez. ¿Van ustedes cerrando el círculo de eso que suena tan bien y tan aséptico como la Fiscalía Europea?

Pues sigamos. Porque, entre el grupo de fiscales delegados de la Fiscalía Europea en España, ¿saben quién está también? El juez Pablo Ruz. ¿Se acuerdan de Ruz? El látigo de Bárcenas, Gürtel y la caja B del PP.

¿Entienden ustedes que, a veces, bajando a los detalles se entienden mejor los grandes titulares?

¿Saben por cierto dónde trabajan físicamente estos fiscales europeos en España? Es decir, ¿dónde estarían los documentos, pruebas, informes de la UCO, etc… que el juez Peinado ahora consigue mantener lejos de las sucias manos de Sánchez y su fiscal general del Estado? Pues los fiscales europeos, aparte de la sede central de Luxemburgo, trabajan en Madrid en un edificio del ministerio de Justicia de Bolaños, el de la apendicitis.

En fin, que ya ven ustedes. Todo ventajas hasta físicas para Sánchez. Mejor tener los papeles de Begoña Gómez en un despacho del ministerio de Justicia de Bolaños que en el inexpugnable despacho del juez Peinado en plaza de Castilla, que, además, ya tiene calado al fiscal.

Si la Fiscalía Europea se hace con el caso Begoña Gómez serían todo ventajas para que Sánchez tenga información privilegiada y, además, exclusiva. Porque el caso, al actuar la Fiscalía Europea como instructor, quedaría cegado para las acusaciones populares de Manos Limpias, Vox, etc. La normativa europea establece que las acusaciones populares se quedan sin acceso a la investigación. Sólo el fiscal europeo Ignacio de Lucas, la fiscal Laura Pelló y el resto del grupo tendrían acceso a las pesquisas.

¿Qué les parece? Juzguen ustedes mismos y unan a ello que el abogado de Begoña Gómez es Antonio Camacho, ex ministro del Interior con amplísima agenda (como pueden imaginar) entre mandos de la Policía y la Guardia Civil.

¿Entienden por qué Sánchez y Begoña Gómez necesitan quedarse en Moncloa y le darán a Puigdemont la Generalitat, el referéndum y los impuestos del Concierto Económico Catalán? Para garantizar a Puigdemont que la fiscalía de García Ortiz se va a dejar los cuernos en materializar la amnistía y para garantizarse él (Sánchez) y su mujer información privilegiada de la investigación a Begoña y a Koldo.

Esta es la letra pequeña de las noticias de cada día; de grandes titulares que ya ni nos afectan ni sabemos valorar para mantener atontada a la masa.

Estos son los túneles ocultos de la política de Sánchez en la magistratura y en la Fiscalía, frente a la inmensa mayoría de jueces y fiscales honrados, como hoy mismo Llarena o García-Castellón han vuelto a demostrar. Para esto quiere okupar Sánchez el CGPJ.

Nuestro Estado de Derecho está en riesgo porque hay una estructura y una mafia ligada al PSOE actuando desde los tiempos de Felipe González, renovada generacionalmente por Zapatero y ahora Sánchez.

El PP siempre ha estado a por uvas en este tema. Sánchez y Bolaños le colaron a González Pons y Feijóo la tropa de Conde-Pumpido en el Constitucional y aún no se han enterado cómo fue. Esperemos que cuando Bolaños se recupere de su apendicitis, señor Feijóo, no tengan la tentación de pactar con semejante trilero el CGPJ. ¡Aguanten!

Les confesaré una cosa para acabar al hilo de la Fiscalía Europea. ¿Saben por qué me huele a mejunje y trampa de Moncloa lo de la Fiscalía Europea? Porque en los últimos días he preguntado a dos altos dirigentes del PP si se fiaban de que la Fiscalía Europea se hiciera con la investigación de Begoña Gómez y de Koldo. Sus respuestas fueron definitivas para mí. Las dos, similares: «Tranquilo -me dijeron los dos dirigentes del PP- la Fiscalía Europea es muy seria investigando sobre los fondos» (sic).

Así que, con el ojo que tienen en el PP y su capacidad de repetir errores y (apunto también) los mejunjes a los que nunca sabes pueden llegar a oscuras con el PSOE, átense los machos y pierdan toda esperanza si la Fiscalía Europea se hace con las investigaciones al completo de Begoña Gómez y Koldo.

El juez Peinado va a querer quedarse con la mayoría de la investigación sobre Begoña Gómez aunque una habrá parte, la relativa a la concesión de fondos europeos para Barrabés, el socio de la «presidenta», que tendrá que soltar. El juez Peinado y el juez Moreno van a pelearlo. Lo sabemos. Es lo que nos queda.