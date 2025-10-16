Uno de los Gobiernos más decentes de la UE

Con el paso del tiempo, la capacidad de Pedro Sánchez para soltar los mayores embustes sin inmutarse ha alcanzado niveles descomunales. Este martes, entrevistado por décima vez por su periodista de cabecera, Angels Barceló, en la SER, el presidente del Gobierno le dijo con toda su cara dura»yo nunca me pronuncio sobre los premios Nobel». A la vista de todos están sus tuits de enhorabuena a los ganadores del Premio Nobel de la Paz de 2015, 2016, 2018, 2019 y 2020, con ninguno de los cuales comparte tantas raíces culturales e históricas como con la galardonada este año, la opositora venezolana María Corina Machado. Y al día siguiente, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, se puso de pie y, desde su escaño, soltó que «éste es uno de los Gobiernos más decentes de la Unión Europea».

Fue capaz de decirlo completamente serio, incluso cuando de fondo se escucharon las carcajadas de toda la oposición y de parte de la bancada socialista y de sus socios comunistas que no fueron capaces de escuchar el chiste sin desternillarse.

En los últimos años, hasta 10 miembros de gobiernos de países como Alemania, Hungría, Austria y Rumanía han dimitido tras descubrirse que habían copiado sus tesis doctorales, en algunos casos con plagios que apenas superaban el 20% de sus trabajos, como fue el caso de Christine Aschbacher, ministra de trabajo austríaca dimitida en 2021.

En 2018, unos meses después de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa, OKDIARIO publicó la exclusiva de que la tesis doctoral de Pedro Sánchez había sido plagiada casi en su totalidad, además de que se la había escrito un negro del Ministerio de Industria, en tiempos del ministro Miguel Sebastián. En los gobiernos decentes de la Unión Europea, los políticos dimiten cuando se descubre que han plagiado su tesis doctoral.

Pero la indecencia del Gobierno de Pedro Sánchez tiene sus orígenes aun antes de la tesis doctoral plagiada en 2012. El presidente del Gobierno conoció a Begoña Gómez en una fiesta universitaria en 2003, y a finales de ese mismo año se fueron a vivir juntos a la casa de ella en el barrio de La Latina, «ya que era más amplia y estaba mejor amueblada». Su hija mayor nació en 2005 y se casaron en 2006.

Del piso de La Latina se mudaron en 2007 a otro más grande en Puente de Vallecas que, como resultaba bastante modesto, abandonaron en 2014 para trasladarse a uno mucho más grande en la exclusiva urbanización Prado de Somosaguas de Pozuelo de Alarcón, adquirida para ellos por el suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez, con la fortuna familiar conseguida explotando prostíbulos y saunas gais. En los gobiernos decentes de la Unión Europea los políticos dimiten cuando se descubre que se han lucrado de la prostitución.

Pedro Sánchez plagió su tesis doctoral, se casó con la hija de un proxeneta que les compró un piso de lujo, pero ahí no termina su indecencia. Tiene sentados en el banquillo, acusados de corrupción, a su mujer, su hermano, su fiscal general y sus dos manos derechas. Una se dedicaba a hacerse pasar por catedrática sin haber pisado la universidad y usaba de recadera para sus negocios privados a la funcionaria que le pagamos entre todos. Al otro lo enchufaron a dedo en un puesto que crearon para él en la diputación socialista de Badajoz, por el que ni se dignaba a aparecer, domiciliándose en Portugal para no pagarle a Hacienda. El fiscal se pringó para perjudicar la imagen de Ayuso y favorecerlo a él. Y sus dos secretarios de organización andaban todo el día de prostitutas, hablando de chistorras y lechugas.

En los gobiernos decentes de la Unión Europea los políticos dimiten cuando se descubre una milésima parte de la corrupción que tiene enfangado a Pedro Sánchez, que todavía tiene el cuajo de presumir de decencia sin sonrojarse.