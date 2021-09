Diciembre 2020: todos los partidos políticos excepto Vox, aprobaron que un huérfano de madre asesinada por su padre merecía una ayuda económica mayor que un huérfano de padre asesinado por la madre. La mujer vale más. Junio 2021: PSOE, PP y UPodemos derogan la presunción de inocencia consagrada desde la Ilustración, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, aprobando que la denuncia de una mujer impide al hombre ver a sus hijos menores durante meses o años hasta que haya juicio. Para prevenir la violencia vicaria, los crímenes de menores por su padre, dicen. Sus estadísticas manipuladas solo incluyen a menores asesinados por el padre, ocultando que el 40% de todos los asesinados lo son por ambos cónyuges, el 35% por la madre y el 25% por el padre.

La Ley de Violencia de Género (VIOGEN), establece que una denuncia de la mujer convierte al hombre en culpable hasta que demuestre lo contrario. Ni igualdad ante la ley ni presunción de inocencia. La Constitución fue violada por talibanes del pensamiento único ultrafeminista.

¿De verdad les importan las mujeres víctimas del terrorismo machista? 160.000 denuncias/año, 53.000 juicios, 35.000 condenados, ¿nadie del pensamiento único talibán (PSOE-PP-UPodemos y otros) se pregunta qué pasa con las 110.000 denuncias archivadas, cuántos maltratadores quedan impunes y por qué? ¿Qué ocultan? Hay casos como el de esa madre que dijo recibir amenazas de su expareja desde el teléfono de su hijo cuando estaba con el padre. (La amenaza es un delito con condena de 6 meses a 1 año de prisión si eres hombre, 4-8 días localizada en domicilio si eres mujer). Demostrado que el hijo no llevaba el teléfono y que fue ella para crear una prueba falsa contra su exmarido, el resultado judicial ha sido sobreseimiento y archivo provisional. Es imposible que haya condenas por denuncias falsas porque el 99’99999999% de las denuncias archivadas, muchas falsas, lo son provisionalmente sin declaración de inocencia del acusado, lo que les impide actuar legalmente contra la denunciante. Es una trampa legal sin salida contra hombres honrados protegiendo a mujeres amorales, malas personas.

Resulta incomprensible que mujeres dirigentes del PP, PSOE, Cs y periodistas formadas apoyen esta radical deriva contra los hombres. Estremecedor el silencio cómplice de mujeres de larga trayectoria de lucha feminista por la igualdad, que he compartido 40 años, permaneciendo calladas. Todas se están retratando. Los políticos hombres callan por cobardes y apesebrados. Una mujer no es mejor que un hombre por el hecho de ser mujer. Hay el mismo número de miserables entre ellas que entre nosotros. El feminismo talibán considera que ellas siempre dicen la verdad, no mienten, son beneméritas mientras ellos mienten y son malvados. ¿A qué clase de hombres han conocido estas mujeres? Suponer a las mujeres una condición moral superior al hombre es feminazismo.

El hombre más noble puede ser violento si el castigo es injusto, brutal, abusivo como es privarlo de ver a sus hijos menores durante meses o años. Unos se conformarán, otros es posible que se suiciden y otros responderán atacando a la causante del daño que sufren. Estas leyes no protegen a los niños y ponen en riesgo a sus madres. La clase política, los medios de comunicación alentando la sharia española contra los hombres provocarán más mujeres asesinadas. En Andalucía hay 2.400 chiringuitos/mamandurria para mujeres maltratadas en 800 ayuntamientos; millones para salarios de quienes los crean que no llegan a las víctimas. Acaben con este negocio sucio asentado sobre sus muertes. Protejan a las mujeres maltratadas con políticas de verdad, sin mentiras ni propaganda basura.