Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 5 al 11 de septiembre

SUBE: Kike Collado

El jovencísimo (29 años) alcalde de El Recuenco, en la Alcarria, ingeniero de Telecomunicaciones e Informática, que ha sido reconocido como «el político del año 2025» en la Cumbre Global Young World en Múnich. Logró la alcaldía, por el PSOE, con 32 votos de los 54 emitidos. «La política municipal es, ante todo, el arte de priorizar», declaró. Esperemos que el paso de los años no le cambie, como ha ocurrido con quien dice la frase que ha quedado ya escrita y no precisamente en el agua: ser socialista es tener poco y dar mucho. Por favor, no siga ese ejemplo.

SUBE: María Tardón

La juez (69 años) que ha saltado a la palestra informativa con grandes titulares por haber declarado competente a la Audiencia Nacional para investigar la llegada masiva a Ceuta de más de 70.000 personas desde Marruecos, bien a nado o, simplemente, por la frontera del Tarajal, y pidiendo información de todo ello a la Comisaría General de Extranjería. Para Sánchez, Marlaska y cía., esto es totalmente inadmisible. ¡Cómo puede recibir una información de 55 páginas sin haber pasado por las sucias manos del gran Marlaska! ¿Recuerdan cómo le negó el ascenso al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos por no informarle sobre una investigación que se estaba llevando a cabo al delegado del Gobierno en Madrid, José Antonio Franco? Menos mal que la magistrada no es ni militar ni guardia civil para que puedan acarrearle algún mal. Pero, claro está, ya vemos a Sánchez en todo su apogeo cargando baterías para descalificarla.

SUBE: Estefanía

Sólo se la conoce por el nombre de pila para defender su privacidad. Madrileña de 34 años, ex guardia civil que ha decidido entrar en un convento de clausura. Para ello, lo primero ha sido abandonar su puesto en el Cuerpo y lo segundo, esperar la decisión del convento de las clarisas para autorizarle su ingreso. Estudió Derecho, después se fue a la Legión y más tarde a la Guardia Civil. La llamada espiritual tuvo lugar durante el velatorio de la hermana de una amiga que había fallecido de un derrame cerebral pocos días después de dar a luz. Cuando llegó para consolar a su amiga y familiares, no vio desesperación, sino todo lo contrario: «Llegué allí y vi muchas monjas, sacerdotes y familiares y amigos que estaban rezando. Fue mi primera experiencia de la esperanza cristiana. Llegué a casa llorando por su pérdida, pero sabía que era por algo más». «Voy a cambiar al Felipe VI por el Rey de Reyes». Espera que el convento le dará la felicidad que no ha encontrado hasta ahora. Que así sea.

BAJA: Isabel Celaá

La que fuera ministra de Educación y Formación Profesional, «culpable» de la LOMLOE, aprobada en el 2020, que se conoce como la Ley Celaá y que actualmente es embajadora ante la Santa Sede, no le dará vergüenza el último informe de PISA en el que este sistema educativo español queda al pie de los caballos. Fue ella quien impulsó la citada ley con entusiasmo y vehemencia, sin hacer caso alguno de las recomendaciones que le hacían, augurando este final. Pero, ¿cómo iba a hacer caso a los consejos de las asociaciones de padres de los centros educativos concertados? Lagarto, lagarto debió decir, porque de todas aquellas recomendaciones y, como diría el famoso humorista El Zorro… Nunca más se supo.