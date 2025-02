Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 15 al 21 de febrero de 2025

SUBE: Elena de Borbón

Infanta de España, caracterizada por su sensibilidad, gran corazón y empatía con los que sufren. El ejemplo más reciente con Ana, la esposa del torero José Ruiz Muñoz, sobrino nieto de Curro Romero. Ana está afectada por un grave daño cerebral irreparable que la mantiene en estado vegetativo tras decidir seguir adelante con un embarazo cuando los médicos le aconsejaron interrumpirlo al detectar complicaciones que podían poner en riesgo la vida del bebé y la suya propia. No obstante, en un acto de fe, valentía y amor, decidió seguir adelante. Las complicaciones produjeron ese daño cerebral. Esta historia impactó en el corazón de la infanta, que no sólo acudió a la corrida benéfica en la que toreaba Ruiz Muñoz sino que visitó a la mujer del torero en su casa.

SUBE: Shakira Mebarak

Conocida simplemente como Shakira, famosa cantante colombiana de 48 años de edad que, tras siete años retirada, ha regresado por todo lo alto en su gira por diversos países de Hispanoamérica con el espectáculo titulado ‘Las mujeres ya no lloran’, demostrando que sigue siendo una de las estrellas más reconocidas de la música latina. En su puesta en escena suele interpretar hasta treinta canciones icónicas de su repertorio. Shakira ha vuelto a utilizar su música en los conciertos para acordarse de su ex pareja Gerard Piqué y de su mediático divorcio del ex futbolista del Barcelona.

SUBE: Juan Manuel Santos

Ex presidente de Colombia entre 2010 a 2018 y Premio Nobel de la Paz en 2016 «por su esfuerzo resoluto y valiente para poner fin a la guerra civil del país de más de cincuenta años de duración», ha sido nombrado doctor honoris causa por ¡cuatro! Universidades españolas: Navarra, Zaragoza, Lérida y La Rioja. Es la primera vez que en España varias instituciones académicas coordinan sus normativas, protocolos y esfuerzos para conferir un reconocimiento de esta magnitud.

BAJA: Donald Trump

Presidente norteamericano, a quien la actriz Julianne Moore ha denunciado por prohibir la distribución en todas las escuelas gestionadas por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de su libro infantil ‘Cara de fresa, pecosa’, una historia semi autobiográfica sobre una niña de siete años que no se siente a gusto con sus pecas pero que acaba aceptándolas, cuando descubre que ser diferente es algo común. «Escribí este libro para mi hijo», explica la protagonista de ‘La habitación de al lado’ de Pedro Almodóvar. Aunque éste, por supuesto, no sería el único motivo para darle un baja. Hay muchos e infinitamente más graves.