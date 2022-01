Obtener de un socialista una promesa es lo más sencillo del mundo. Prometerán la luna, si hace falta. El problema viene cuando les reclaman que la cumplan. Entonces empiezan los titubeos y las excusas, como las que llevan toda la legislatura presentando el alcalde José Hila y la presidenta Francina Armengol cuando se les recuerda que dieron su palabra de arreglar el gravísimo problema del poblado narco de Son Banya, un punto negro para la isla y otro motivo para la vergüenza de los dirigentes rojos.

Las imágenes difundidas hoy por OKBALEARES dañan a la vista. Basuras, residuos, vehículos calcinados y una situación de miseria que parece más propia de Bangladesh que de una ciudad como Palma de Mallorca. Y lo peor es lo que no se ve, el trasiego nocturno de traficantes y el comercio de sustancias estupefacientes y narcóticas que suponen para la mayoría de los habitantes del poblado su único medio de supervivencia. Y todo por la desidia socialista.

Hila se comprometió a desmantelar Son Banya y a proporcionar a sus habitantes 36 viviendas dignas. Otra falsa promesa que se llevó el viento. Y a todo esto, el nivel de okupación creciendo en Palma a un ritmo cada vez más preocupante, aunque eso no es algo que preocupe al Pacte, ya que tanto el PSOE como sus socios de gobierno, Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya (Més per Mallorca), no se han destacado precisamente por su interés en desalojar a los ocupantes ilegales. Más bien al contrario.

Mientras Palma sigue degradándose y se parece cada vez más a la Barcelona de Ada Colau, Son Banya continúa convertido en la zona cero del narcotráfico en la isla sin que las autoridades hagan nada para evitarlo. Es una más de las muchísimas asignaturas pendientes del Ayuntamiento de Palma, sólo que ésta es especialmente preocupante por las consecuencias sociales y delictivas que entraña. Y lo peor de todo es que no pasa nada. El PSOE seguirá viviendo de espaldas a la realidad, encerrado en su búnker de cristal y preocupado tan sólo por ver cómo puede sangrar aún más al ciudadanos a base de impuestos, que es lo único que les interesa porque necesitan el dinero para mantener su desproporcionada y gigantesca red clientelar.