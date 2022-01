En un informe titulado «ETA en Venezuela», facilitado por el ex jefe del espionaje chavista Hugo El Pollo Carvajal, queda claro el paradero de 17 etarras huidos de la Justicia española, protegidos desde hace años por la narcodictadura venezolana. Carvajal ha revelado a OKDIARIO que cuando estaba al frente del espionaje de su país conocía el pacto sellado con el ex presidente socialista Felipe González para dar refugió a los asesinos de ETA. «El Pollo» no puede ser más explícito: «Se ordenó al Servicio de Inteligencia no perseguir a los miembros de la banda terrorista», manifiestan fuentes de su entorno.

Este periódico ha podido saber que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) posee estos datos y está realizando un seguimiento en el país latinoamericano a los asesinos de ETA. Carvajal es conciso: «La población de etarras en Venezuela es de aproximadamente una treintena de miembros, algunos de ellos deportados de Argelia y otros países. La mayoría viven en Caracas, Cumana, Chichiriviche y otras zonas».

OKDIARIO ofrece hoy los nombres de los etarras que campan a sus anchas en Venezuela. Viven protegidos por el régimen, que les sirve de escudo. Por una elemental cuestión de dignidad y de justicia, el Gobierno socialcomunista no puede permanecer cruzado de brazos.¿Qué espera Sánchez para pedir la extradición de los asesinos etarras?

Seguramente, lo más cómodo para Sánchez sea mirar para otro lado. Pero los datos están ahí: los nombres y el paradero de los etarras que encontraron refugio en el régimen bolivariano deberían servir para activar todos los resortes -por muy incómodos que sean para el Ejecutivo, a fin de que, de una vez por todas, rindan cuentas ante la Justicia española. Insistimos: es una cuestión de dignidad nacional. Las víctimas del terrorismo no merecen que se perpetúe en el tiempo una situación que supone un intolerable agravio a las familias que sufrieron el vil azote asesino de una banda terrorista. Sabemos quiénes son y dónde están: ahora es la hora de la Justicia.