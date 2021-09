Debería estar parapetado en La Moncloa preocupado por una subida exponencial del precio de la luz que amenaza con desmontar todas sus mentiras, pero lo cierto es que Pedro Sánchez está como unas castañuelas, cantando por bulerías al comprobar hasta qué punto el PP ha hecho una tormenta en un vaso de agua a cuenta del anuncio de Isabel Díaz Ayuso de aspirar a la presidencia del partido en Madrid. En un partido normal, el asunto se hubiera resuelto con un simple comentario del tipo «al fin y al cabo es la presidenta de la Comunidad de Madrid y uno de nuestros principales activos», pero en el PP son especialistas en hacerse el harakiri. Esa proverbial tendencia a enredarse ante un asunto que no debiera dar más de sí está causando un daño objetivo en una formación que, pese a que Tezanos diga lo contrario, había logrado lo que hace cinco meses parecía imposible: colocarse al frente de las encuestas y erigirse en sólida alternativa de Gobierno.

En dos semanas, el PP ha logrado endulzar la vida de Pedro Sánchez que, como revela OKDIARIO, no sale de su asombro al comprobar tan torpe maniobra. Dicen que no da crédito ante el inmerecido regalo que ha recibido de su principal adversario político. Asiste estupefacto al serial de la guerra intestina del PP de Madrid y no se pierde ninguno de sus capítulos. En pleno frenesí ha llegado a decir: «¡Se han vuelto locos!». Reúne a los afines y se parten de risa al comprobar el grado de estupidez política que alcanza la pugna entre Génova y la Puerta del Sol.

Que el PP alegre la vida de Sánchez merece una seria reflexión, porque si hay alguien que no merece un palmo de ayuda o de ventaja es el presidente del Gobierno. Haría bien el PP en hacer cuánto antes propósito de enmienda, no vaya a ser que lo de Tezanos se convierta en la profecía autocumplida.