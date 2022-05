El requiebro del Rey Felipe, ocho años después de su acceso al trono, al poner al descubierto su patrimonio, ha pillado a contrapié a sus enemigos (no adversarios) que aúllan porque, al fin y a la postre, tampoco es para tanto en un señor que es el jefe del Estado y tiene 54 años.

2,5 millones de euros en total. A los españoles que padecen auténtica necesidad la cifra les parecerá una barbaridad; no en cambio a otros muchos que han llegado a cotizar a la Seguridad Social recientemente y ese patrimonio del Rey lo sobrepasan ellos con un chalet o un piso en el centro de Madrid, sin ir más lejos.

Felipe VI ha hecho lo que tenía que hacer. Dar una vuelta a los bolsillos y poner en la calculadora el dinero que atesora. Punto. Ahora toca a otros. Básicamente, a los dirigentes políticos que tanto la han estado piando. Supongo que no tendrán especial inconveniente. Voy a poner algunos ejemplos ad hominem de todos los partidos para que no me tomen el número equivocado.

-Patrimonio (total) de Pablo Iglesias.

-Patrimonio de José Luis Rodríguez Zapatero.

-Patrimonio de José Bono.

-Patrimonio de José Manuel García-Margallo.

-Patrimonio de Meritxell Batet.

-Patrimonio de José Antonio Monago.

-Patrimonio de Juan Carlos Monedero.

-Patrimonio de Artur Mas.

-Patrimonio de José María Aznar.

-Patrimonio de Iñigo Urkullu.

-Patrimonio de Santiago Abascal.

-Patrimonio de Enrique Santiago

-Patrimonio de Beatriz Corredor (REE)

-Patrimonio de Íñigo Errejón.

-Patrimonio de Pablo Echenique.

Le convendría, y mucho, hacerlo público a Alberto Núñez Feijóo, ahora que ha dado el salto a Madrid.

(Continuará).