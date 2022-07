La rebelión de los barones

Pedro Sánchez, como ha informado OKDIARIO, no se fía de algunos barones socialistas y pretende imponer una suerte de casting para decidir el nombre de los candidatos del PSOE en las próximas elecciones autonómicas. Las intenciones del secretario general han caído como una bomba en la direcciones de los territorios gobernados por el socialismo, hartos de que Pedro Sánchez pretenda inmiscuirse de forma tan grosera después de que sean ellos quien estén sufriendo las consecuencias de la política de pactos de su jefe de filas. Se quejan, no sin razón, de que su situación es cada vez más difícil: las encuestas reflejan que la caída del PSOE es transversal, porque los acuerdos del presidente del Gobierno con los proetarras de Bildu espantan a los votantes socialistas. Y es que Sánchez pretenda, además, manejar los hilos en los territorios donde gobiernan los barones les parece una manera indecorosa de reducir su margen de maniobra. Por eso se han quejado en Ferraz de que la mano de Pedro Sánchez está llegando demasiado lejos.

Temen por su futuro y, aunque saben que cualquier conato de protesta por su parte podría tener consecuencias -habida cuenta de cómo se las gasta el jefe-, no están dispuestos a dejarse manejar. El malestar va en aumento y ya no se descarta nada, incluso plantar cara si Pedro Sánchez continúa con su estrategia. Han comprobado que Sánchez es especialista en cortar cabezas, pero no están dispuestos a entregar tan fácilmente las suyas. Entre otras cosas porque tienen claro que el secretario general ha sacado brillo a la guillotina en un desesperado intento de salvar su propio pellejo. Faltan diez meses para las elecciones autonómicas y todo apunta a que habrá guerra. Ahora, el malestar es creciente pero la sangre no ha llegado aún al río. Son conscientes de que el poder de Sánchez es ilimitado, pero también de que no pueden permanecer de brazos cruzados.