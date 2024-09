¿Quién pagó la «factura» de Begoña Gómez en Barajas?

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, utilizó de forma irregular la Sala de Autoridades del Estado para un vuelo de carácter privado. El documento aportado por OKDIARIO no admite duda: la esposa de Pedro Sánchez se sirvió de un servicio reservado en exclusiva -como no podía ser de otra manera- a las autoridades del Estado, entre las que no se encuentra, mal que le pese a Begoña Gómez, la mujer del presidente. Parece evidente que se sirvió de su condición de esposa del jefe del Ejecutivo para acceder, sin tener derecho, a una sala exclusiva del aeropuerto de Barajas, razón para que AENA ofrezca con urgencia una explicación.

Pero hay más: en el documento publicado por OKDIARIO, emitido por AENA, se detallan los datos de la «factura», donde se consigna el NIF de Ministerio de Presidencia. Es decir, Begoña Gómez endosó la factura a Moncloa, aportando los datos fiscales y administrativos, al palacio presidencial.

No se trata de sembrar más dudas de las que ya de por sí plantea el propio documento. Pero dado que Begoña Gómez se sirvió de forma irregular de la Sala de Autoridades no siendo autoridad -mal que le pese- es absolutamente procedente preguntarse qué significa que en la «factura» aparezcan no sus datos personales, sino los del complejo presidencial. En estas circunstancias, la cuestión que urge aclarar es quién pagó esa «factura» que se consigna en el documento en cuestión.

Y urge aclararlo de la misma manera que es indispensable aclarar por qué se permitió su acceso y el de sus acompañantes a la Sala de Autoridades cuando la mujer del presidente del Gobierno no es «autoridad del Estado». No es una cuestión menor, porque parece evidente que Begoña Gómez utilizó su condición de «mujer del presidente del Gobierno» -así aparece reflejado en el documento en cuestión- para beneficiarse de unos servicios que no le correspondían. Eso, está claro. Y luego está lo de la «factura» a nombre de Moncloa. Eso ya son palabras mayores.