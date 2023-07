¿Por qué Sánchez pretendió alterar el procedimiento del recuento de votos por correo?

¿Qué pretendía el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez al plantear que el recuento de los votos por correo de las elecciones generales del próximo domingo se iniciase antes del cierre de los colegios electorales? La petición de la Delegación del Gobierno en Madrid se justificaba en el elevado volumen de solicitudes previstas para el voto por correo: 2,6 millones, por lo que se intentó modificar el procedimiento de recuento de estas papeletas. El plan fue frenado por la Junta Electoral Central (JEC), organismo que vela por la transparencia y las garantías del proceso electoral, tal y como se recoge en la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO. En el expediente se revela cómo la Delegación del Gobierno de Madrid planteó que el recuento de los votos por correo se iniciase antes del cierre de las urnas, algo que, advirtió la JEC, «choca frontalmente con las garantías que la ley electoral establece para este procedimiento».

La Junta Electoral fue taxativa. «La opción propuesta por la Delegación del Gobierno obligaría a realizar interrupciones en el acto de votación por las mesas en los momentos en los que se estuviera escrutando el voto por correo, cuestión que no sólo podría producir confusión a los electores que lleguen en ese momento al local electoral sino afectar a la previsión legal de que el acto de votación se realiza de forma ininterrumpida desde las 9:00 horas de la mañana hasta las 20:00 horas, salvo supuestos de fuerza mayor». Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid explican que el objetivo de su petición era «agilizar el recuento» de las papeletas del voto por correo, pero los argumentos no se tienen en pie, porque la interrupción que eso provocaría en el proceso de votación iría en contra, precisamente, de la agilidad del mismo. Por eso, la pregunta no es baladí: ¿Qué pretendía el Gobierno con una propuesta que la Junta Electoral ha declarado ilegal?