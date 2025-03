¿Por qué los corruptos del PSOE no entran en prisión?

No deja de resultar sorprendente que los protagonistas de la mal llamada trama Koldo vinculados al PSOE sigan en libertad cuando hay un alud de indicios que apuntalan una actividad delictiva propia de una organización criminal. Y decimos que es sorprendente porque cuando los escándalos de corrupción golpearon al PP la lista de políticos populares que fueron enviados a prisión ante el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas fue considerable: Bárcenas, Zaplana, Ignacio González, Granados o Rato fueron algunos de los nombres que dieron con sus huesos en la cárcel después de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado procedieran a su detención de forma nada discreta y en horario de máxima audiencia para deleite de las terminales mediáticas de la izquierda.

Ahora, con un escándalo de corrupción que crece como una bola de nieve -el último informe de la UCO sobre el patrimonio de José Luis Ábalos es más que elocuente- resulta que los protagonistas siguen campando a sus anchas. Si entonces había riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, ¿es que ahora no? No parece que el patrón que se sigue ahora con los investigados por corrupción sea, ni mucho menos, el de entonces, lo que lleva a preguntarse por qué los corruptos del PSOE o vinculados al PSOE no entran en la cárcel como si entraban hace unos años los del PP.

Y no podrá alegarse que la cuantía de lo presuntamente sustraído ahora sea inferior a la de entonces, más bien todo lo contrario. Las detenciones en directo de los políticos del PP fueron carnaza para las tertulias de las terminales mediáticas de la izquierda, pero los tiempos han cambiado y los corruptos del PSOE se pasean incluso por las tertulias para vendernos su inocencia. No hay que ser muy sagaz para concluir que la justicia no es igual para los políticos de derechas investigados por corrupción que para los políticos de izquierda