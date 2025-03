El pueblo español en el sofá

¿Se imaginan que lo perpetrado por Sánchez durante siete años hubiera ocurrido con un gobierno de la derecha? ¿Cómo es posible que la paz de los cementerios (sindicatos incluidos y en primer tiempo de saludo) se haya instalado de tal manera en España cuando, entre otros destrozos, está en cuestión la propia supervivencia de la nación ante el avance y la entrega continua a los separatistas?

A lo largo de muchos años se ha podido ver y comprobar cómo un país, España, se enfurecía cada vez que a la Selección Nacional de Fútbol se le robaba un triunfo en el campo. Durante lustros he visto sufrir a un pueblo porque Rafa Nadal se le iba a una bola y perdía un título. Pero al día de hoy es perfectamente descriptible cómo ese mismo pueblo español está perdiendo su nación y nadie se mueve.

¿Acojonante, no? ¿Qué está sucediendo? Sucede que desde la restauración democrática no se ha contemplado un gobierno como el de Sánchez, que es capaz de manipularlo todo, utilizando para ello el dinero sin control, los medios públicos funcionando a todo gas y sin respeto alguno a los denarios que no son suyos y se esquilman sin piedad a los contribuyentes. Esos medios públicos que no mantienen ni siquiera las formas democráticas, mucho menos objetivas, como exige la ética en una sociedad que se define como libre.

Sucede también que desde la oposición no se ofrece una imagen nítida de que enfrente de Sánchez existe un proyecto (aunque exista en realidad pero no se transmite) que puede cambiar las cosas; es más, desde ese bloque no socialista/secesionista a diario llegan pataletas, insultos, desprecios y animadversión entre el PP y Vox. Algo de lo que están más que hartos una mayoría política y social que suspira por la desaparición política de Pedro Sánchez. ¡Inaudito!

Desde el verano del 2018 las cesiones sanchistas a aquellos partidos que no buscan otra cosa que la liquidación del Estado constitucional, los desastres en la gestión de la pandemia y posteriormente en la DANA valenciana, el derroche de un dinero que no va a sanidad y educación sino a los amigos personales y familiares de Sánchez son materia más que suficiente para una movilización general contra el Gobierno. Lejos de ello, ese «muro» levantado antidemocráticamente por el régimen sanchista permite a sus actores movilizar en las calles a sus mesnadas justamente contra los partidos de oposición. ¡Lo nunca visto en el mundo libre!

Cuando los historiadores dentro de un siglo describan estos años no creo que puedan llegar a la conclusión de que se trató de un pueblo valeroso y libre.