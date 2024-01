¿El PSOE avala patear policías?

La mayoría progresista del Tribunal Constitucional, que muchos tenemos el convencimiento que es lo mismo que decir «el PSOE», ha decidido, con el amnistiador mayor del Reino a la cabeza, Cándido Conde-Pumpido, que patear a un policía es cosa menor, y ha estimado el recurso de amparo del ex diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, más conocido como el rastas. Recordemos que éste progresista amparado por la mayoría progresista del progresista Tribunal Constitucional dio una patada a un policía durante una protesta en La Laguna, en Tenerife, en el año 2014, lo que le costó una condena del Tribunal Supremo y su inhabilitación como parlamentario.

Resumiendo: el PSOE monta la mundial porque en Ferraz se golpeó un muñeco con la efigie de Pedro Sánchez y ha lanzado a la Fiscalía para empapelar a quien sea menester. Pero si un dirigente de Podemos patea a un policía, los (presuntos) jueces del PSOE en el Constitucional le amparan. Queda claro, si eres progresista puedes atacar a quien te dé la gana, si eres de derechas ni se te ocurra pensar mal que van a ir a por ti. Esta es la imagen que está dejando Pedro Sánchez de nuestras instituciones. Cuando consigamos desalojarlo del poder las habrá dejado todas arrasadas, tras haberlas convertido en correas de transmisión de sus consignas políticas.

No hay que golpear muñecos con la efigie de Sánchez. Como no se han de colgar muñecos ahorcados simulando que son líderes de la oposición; quemar fotos del Rey; poner guillotinas en municipios controlados por los separatistas para simular el cortar la cabeza a Felipe VI; lanzar piedras en mítines de Vox; limpiar con lejía las calles por las que acaba de pasar la candidata de Ciudadanos; vandalizar sedes de PP, Ciudadanos o Vox; intentar linchar a candidatos en campaña de Vox, Ciudadanos o PP; escrachar carpas de PP, Ciudadanos o Vox o llenar las ciudades con puntos de mira dibujados sobre fotos de líderes de PP, Vox o Ciudadanos o destrozar el coche a un líder del PP en el garaje de su domicilio. Pero, sobre todo, no se ha de golpear a policías. Ni a nadie. Y la deriva totalitaria del PSOE le lleva a minimizar la violencia ejercida por un político contra un agente de la autoridad. Esta es la conclusión del «amparo» del progresista Conde-Pumpido al progresista Alberto Rodríguez.

Con esta decisión de la mayoría progresista del Tribunal Constitucional el PSOE deja dos cosas claras: que el Tribunal Supremo ha de rendirse a Sánchez, o tendrá en Conde-Pumpido un enemigo feroz. Y que Sánchez es la única ley en España, y que quien él decida tendrá barra libre. De ahí la amnistía para los que han perseguido, escrachado, machacado y amenazado durante años a los líderes constitucionalistas en Cataluña. Mientras el Constitucional ampara al pateador de policías y Sánchez lanza a la Fiscalía contra los que golpearon un monigote este domingo un puñado de radicales secesionistas amenazaban de muerte a una diputada de Vox en el Parlament. ¿Quién protege a los dirigentes del centro derecha en Cataluña y en el resto de España de los amnistiados por Sánchez y de los presentes y futuros amparados por el Constitucional?