Las pruebas del montaje contra Julio Iglesias

OKDIARIO publica hoy en exclusiva el testimonio ante la Fiscalía de una de las denunciantes del cantante Julio Iglesias, declaración que el Ministerio Público —que archivó las denuncias— se negó a facilitar hasta que una juez le obligó a dar traslado de las mismas a la defensa del artista. Con independencia de que la postura de la Fiscalía venga envuelta en brumas, pues su oposición a facilitar al cantante el testimonio de las denunciantes —que acudieron como testigos protegidas— es una vulneración flagrante del derecho de defensa, la declaración de las supuestas víctimas es reveladora.

De lo publicado por elDiario.es, un relato espeluznante en el que suceden de forma interminable las agresiones sexuales, a lo manifestado por la testigo hay un trecho más largo que el burdo montaje contra el cantante perpetrado por la denominada organización Women’s Link Worldwide en colaboración con un medio de comunicación que se enfrenta ahora a una querella criminal junto a varios de sus periodistas.

El testimonio de la denunciante ante la fiscal que la tomó declaración es revelador, pues confirma que «elDiario.es me recomendó abogadas y me explicaron que podía denunciar». La textualidad es la siguiente: «Habló ya con Elena, que es la señora de elDiario.es, la señora que me hizo la entrevista. Me recomienda a las abogadas y ellas me explican que sí puedo denunciarlo allí (en España) y que allí no hay impunidad.»

Quien habla en esos términos es la ex empleada de Julio Iglesias que, en agosto de 2020, abrió su cuenta en OnlyFans, donde publica una serie de fotografías realizando posados eróticos sugerentes en lencería o en bikini, acompañados de frases de contenido sexual. Las imágenes también incluyen preguntas más inocentes como «¿Puedo enviarte fotos como esta?». La misma ex empleada que le mandó un WhatsApp al cantante, después de los supuestos hechos, en el que le dice: «Hola señor, lo quiero mucho». No hay más preguntas, señoría.