Imagino que para el común de los españoles el tema del general venezolano Hugo Carvajal, ‘El Pollo’ , por segunda vez encarcelado en Estremera (Madrid), resulta algo similar a las galletas que deglutían los marineros de la “Santa María” rumbo a “La Española”.

Déjenme que les diga que se trata de un tema capital para conocer algunas de las claves sobre el acontecer patrio. Esas claves, sin ir más lejos, nos permitirían averiguar el cómo España cambió de rumbo abruptamente y el meollo de cómo se pudieron levantar formaciones que pasaron del rosa al amarillo y de la nada al todo.

Hay que decir para aquellos que no siguen el asunto que el otrora todopoderoso jefe de la Contrainteligencia Militar de Chávez y Maduro conoce todos los entresijos en las relaciones y la financiación de los partidos políticos españoles que actualmente disfrutan del poder. Su persecución a escala global no es cosa del Gobierno Sánchez en modo alguno. De hecho, se les escapó (sic) en una fuga sobre la que se echó tierra cuando estaba en arresto domiciliario en su casa en la madrileña La Moraleja después de haberse aprobado su extradición a USA por tráfico de armas, narcotráfico y otros gravísimos delitos. Ha sido la agencia norteamericana DEA la que le ha descubierto de nuevo y presionado a las autoridades españoles para su encarcelamiento.

Fuentes de la Inteligencia española me informan de que es tal el pánico del sujeto que no para de amenazar al Gobierno Sánchez: «Si me extraditan, conmigo caen todos…» Nervios, hay. En Estremera, en determinados y enmoquetados despachos ministeriales y en la sede de algunas fundaciones. De esta guisa, ‘El Pollo’ estaría dando algunos detalles de singular importancia. Digo “detalles” porque sólo son eso, detalles, según mis fuentes, pero que los deja caer con toda intención para hacer saber que no amenaza a humo de pajas.

De modo y manera que el general Carvajal se ha convertido para el actual Gobierno en un elemento de desestabilización extraordinario. Por un lado, si lo extraditan (a su alrededor se mueven influyentes abogados con gran agenda política) se exponen a que deje de “piar” y en su lugar cante La Petenera. Si la Audiencia Nacional, una instancia judicial extraordinariamente politizada e inclinada, donde siempre el jefe fue Garzón, pulsa el botón verde y le permite al uniformado caribeño sortear a la Justicia norteamericana, Sánchez se enfrentará de nuevo a la ira de las instituciones de aquel país.

Creo que ustedes me habrán entendido todo.