La profesora Blanco, doña María, ha presentado este jueves su último libro, titulado “Votasteis gestos. Tenéis gestos”, prologado por Carlos Rodríguez Braun, ilustre profesor, brillante economista y didáctico y riguroso analista económico. En dicha presentación, en la que ambos estuvieron acompañados de Cayetana Álvarez de Toledo, también se habló de la libertad, por supuesto, de la dosis que se nos ha arrebatado con múltiples excusas, empleando el miedo de las actuales circunstancias para que el sector público continúe expandiendo su intervencionismo.

Ahora bien, lo más relevante de lo comentado en la presentación, que es la base de lo que se narra en el libro, como es lógico, es el deterioro que sufre, desde hace años, la política, y, en mi opinión, también la sociedad, pues los políticos no dejan de ser una pequeña muestra de cómo es la sociedad, y esta última se ha deteriorado también de manera profunda.

La Dra. Blanco cuenta en su libro cómo la política se ha convertido únicamente en gestos, en frases huecas, vacías, donde importa poco decir la verdad o mentir -sabiendo que en política, siempre ha habido una dosis importante de mentiras-, porque lo único relevante es que la frase sea aparente, que la foto refleje una actuación que quede bien desde el punto de vista políticamente correcto, que las declaraciones que se realizan se llenen de palabras huecas que dan la vuelta a empalagosos enunciados con los que pretender vender falsas promesas.

María Blanco da en el clavo al señalar este deterioro. Son los gestos los que se emplean, además, como elemento de distracción para no fijarnos en lo verdaderamente importante. En ocasiones, muchos políticos entran en la subasta por la que publicitan que no se suben el sueldo, incluso que se lo bajan -cuando el verdadero problema es que no cobran lo suficiente, ya que de hacerlo se evitaría que llegase a la política una mayoría de personas poco preparadas para ello, con excepciones, pues querrían ir los mejores-, o que se reduce el número de altos cargos, o que se eliminan coches oficiales. Sin embargo, todo ello oculta el verdadero problema, que es el incremento continuo del gasto público, la invasión de la libertad individual y la subida exponencial de impuestos, acompañados de abultados déficits y deuda públicos.

De ese modo, el gasto crece y crece, y lo hace sobre la justificación política paternalista de que su crecimiento es por el bien de los ciudadanos. Se juega con la ilusión fiscal, para tratar de que el contribuyente no repare en el elevado nivel de tributos que le cobran y vea las actuaciones de gasto como una especie de regalo del sector público.

La profesora Blanco señala también, en esa política de gestos, que muchos políticos no emplean las instituciones para lo que deberían, sino que las utilizan para el provecho político suyo y de su formación: realizan preguntas absurdas, hacen política demagógica con las contestaciones o tratan de dar la imagen de ser muy laboriosos repitiendo miles de preguntas prácticamente iguales.

Carlos Rodríguez Braun comentó en la presentación que, de pequeño, y relativo al peronismo, su madre le decía que la sociedad suele tener los gobiernos que se merece, ante lo que el profesor se preguntaba si realmente nosotros habíamos hecho algo tan malo como para merecernos a Pedro Sánchez. María confirmó que la propia sociedad ha desistido en muchas ocasiones de su labor de crítica y análisis, dejándose llevar, inhibiéndose mientras ve una serie y disfruta de una copa de vino, elemento que nos llevaría a poder sostener que, al menos en parte, la sociedad termina teniendo lo que se merece.

En definitiva, “Votasteis gestos. Tenéis gestos” es un libro que profundiza en el problema de la apariencia, en la sustitución de la preparación por el gesto, en el deterioro de la calidad de la política, con la brillantez que caracteriza a la autora, brillantez añadida con el magnífico prólogo de Carlos Rodríguez Braun. No dejen de comprarlo y leerlo, por este orden. Disfrutarán con él.