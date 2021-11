La dictadura venezolana regó de millones a Podemos para sembrar en España la semilla del populismo bolivariano. Y es que no sólo Juan Carlos Monedero llenaba sus maletas con fondos procedentes de la narcodictadura chavista -600.000 dólares en el Hotel Meliá de Caracas y otros 200.000 euros en el Hotel Alba-, sino que Nicolás Maduro, como informa OKDIARIO, recibió en 2012, año en el que el actual presidente de Venezuela ocupaba el cargo de ministro de Exteriores bajo el mando de Hugo Chávez, 2,5 millones de dólares, dinero procedente de la Embajada de Cuba en Caracas y que tenía su origen supuestamente en la refinería de Cienfuegos, propiedad en aquel momento de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que está ubicada en el país cubano. Su destino, los fundadores de Podemos.

Los investigadores de la UDEF sopesan que el dinero se envió a España mediante valija diplomática venezolana, que era, como reveló el ex jefe de la Inteligencia de Venezuela Hugo El Pollo Carvajal, uno de los mecanismos para financiar al «embrión» de Podemos. En las últimas semanas, la Policía sigue el rastro de esos 2,5 millones de dólares y también está monitorizando los movimientos de Juan Carlos Monedero, comprobando minuciosamente si en las fechas en las que El Pollo Carvajal lo sitúa en Venezuela, el cofundador de Podemos estaba realmente en Caracas, con las maletas prestas para llenarlas del dinero del régimen. Los trabajos avanzan a la misma velocidad que Monedero ha ido lentamente apagándose, tal vez porque la camisa no le llegue al cuello al comprobar que le tienen rodeado. Y es que el caudal de documentos aportados al juez es grande, lo suficiente para que su horizonte penal se vaya oscureciendo a medida que progresan las pesquisas policiales. Lo último, esos 2,5 millones de dólares que el régimen envió a España para que los fundadores de Podemos sembraran la semilla del populismo bolivariano, puede que no sean los últimos. Tiempo al tiempo.