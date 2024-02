El plan es reformar el Código Penal para definir el terrorismo según le convenga a Sánchez

Tras el varapalo a Pedro Sánchez de Carles Puigdemont con su rechazo a la Ley de Amnistía, el Gobierno ve margen para negociar, pese a que asegura que no traspasará ninguna línea roja constitucional, mientras Junts se mantiene en sus trece de no dar un paso atrás. ¿Cuál será la fórmula?, se preguntarán ustedes. Pues en eso están, pero el Ejecutivo se ha inventado una tercera vía que consiste en abrir un nuevo boquete a la norma a través de una eventual reforma del Código Penal para precisar el alcance del delito de terrorismo.

Este delito está recogido en el artículo 573 del Código Penal y se considera como tal «la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, de falsedad documental, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, así como el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías».

Como verán, el Código Penal no se mueve en disquisiciones sobre la existencia de un delito de terrorismo malo o bueno, como pretendía hacernos creer el Gobierno, ni se anda con zarandajas sobre si pretende causar «de forma manifiesta e intencionada graves violaciones de los derechos humanos», como se inventó el Ejecutivo para convencernos de que hay un terrorismo amnistiable. Toda esa milonga se la llevó por delante el juez García-Castellón y Puigdemont exigió a Sánchez una amnistía completa. El presidente no aceptó y por eso Junts se opuso a la enmienda: pretende inmunidad total y el parche del ministro Bolaños no se la garantizaba. De modo que ahora lo que barruntan es reformar el Código Penal para definir el delito de terrorismo según le convenga a Pedro Sánchez para seguir en la Moncloa. Esa es la brillante idea con la que pretenden vencer la resistencia de Puigdemont. ¿Se puede ser más patético?